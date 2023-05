Lisztes Krisztián olyat tehet, amit lassan egy évtizede nem láttak a Fradinál

„Ha belőle nem tudunk NB I-es játékost csinálni, akkor senkiből”

Legutóbb a 2015/16-os szezonban tudott meghatározó játékossá válni egy, a klub utánpótlásában nevelkedett fiatal a Ferencvárosban – talán majd most Lisztes Krisztián. Az FTC partnercsapata, a Soroksár ügyvezető igazgatója, Szűcs Mihály arról is beszélt a csakfoci.hu-nak, hogy miért van nehéz dolguk a fiatal játékosoknak a zöld-fehéreknél.

Nagy Ádám óta nem volt olyan fiatal, a klub utánpótlásában éveket eltöltött játékos a Fradiban, aki annyira meghatározó tudott lenni a csapatnál, mint amilyen most Lisztes Krisztián lehet.

Azóta – 2015/16-os szezon óta – is voltak néhányan, akik 20 esztendős korukra pár meccs erejéig szerepelhettek élvonalbeli bajnokin a Ferencvárosban – Csernik Kornél, Csonka András, Csontos Dominik vagy Haris Attila –, de hosszú távon egyikük sem tudott megragadni a zöld-fehéreknél.

Talán majd most Lisztes Krisztián… A 18. életévében járó labdarúgó – bár még nem tagja a kezdő tizenegynek – az idén valósággal berobbant a Fradiba: ötször cserélték be eddig, és van már négy gólja, valamint egy gólpassza.

Az FTC partnercsapata, a Soroksár ügyvezető igazgatója, a zöld-fehérek korábbi, szintén saját nevelésű labdarúgója, Szűcs Mihály beszélt a csakfoci.hu-nak arról, mennyire neház dolguk van a fiataloknak a zöld-fehéreknél.

„Jelenleg az a színvonal, ami a Fradinál van, annyira erős, mint a mi időnkben a jó külföldi bajnokságoké volt. Akkoriban Lisztesek, Lipcseik, Gerák tudtak külföldre igazolni és a jó teljesítményükkel kint is maradni. Ma már egyre több a légiós a csapatokban, a Fradi Európában is jegyzett együttes lett, ezért extra kell ahhoz, hogy valaki fiatalként be tudjon kerülni. Krisztián U16-os korosztályú volt, amikor már az U16-os mellett az U17-es együttest is a hátán vitte” – mondta Szűcs Mihály.

A soroksáriakat tehát nem lepte meg Lisztes Krisztián remeklése…

„Amikor felkerült az NB III-as csapathoz, látszott, mennyire élvezi. Akkor beszéltük az edzőkollégákkal, hogy ha belőle nem tudunk NB I-es játékost csinálni, akkor senkiből. Gyors, gólérzékeny, jellemző rá, hogy amikor idekerült Soroksárra, szerdán csatlakozott hozzánk, vasárnap a Vasas ellen már úgy játszott, mintha világéletében itt lett volna. Tavasszal, ha mentünk bárhová, az ellenfél edzői azt kérdezték, hogy Lisztes itt van-e velünk – mondta Szűcs Mihály a csakfoci.hu-nak.

