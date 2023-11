Lisztes Krisztián megvédte a fiát: nem mindig igazságosak a kritikák

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Idősebb Lisztes Krisztián a Sportrádióban beszélt a Ferencváros és fia teljesítményéről. A korábbi, 49-szeres válogatott futballista szerint egyikkel sincsenek nagyobb problémák.

„Ez is a fejlődésének a része. Gondoltam, hogy nehéz lesz, pláne, hogy nyáron a Frankfurtba szerződött , és ez nyilvánosságra is került. Meg kell szoknia, hogy nagyobbak a sajtó felől a negatív hullámok, mert ahogy én érzem, ezek nem mindig igazságosak. Ezt el kell viselni, hogy az ő fényképével többen klikkelnek egy bizonyos posztra, mintha nem ő van ott. Persze az elvárások is magasabbak, de ahogyan a csapatnál sem, úgy nála sem látok nagyon nagy problémát” – reagált az idén ősztől újra a Ferencváros utánpótlásában dolgozó édesapa fia elmúlt időszakban mutatott játékával kapcsolatos kritikára.

Ifjabb Lisztes Krisztián tavasszal valósággal berobbant a magyar bajnokcsapatba, kilenc bajnokin öt gólt szerzett, zömmel csereként beállva. A 18 éves támadó a mostani szezonban tíz találkozón négy gólig jutott, októberben, a Debrecen ellen pedig kiállították, miután egy percen belül két sárga lapot is begyűjtött.

„Nyilván vannak apróságok, részletek, ezért sokat kell dolgozni, hogy ha az ember megint helyzetbe kerül, akkor bejöjjenek a megoldásai. Bízom benne, hogy ahogy a csapat is, majd ő is a jobbik arcát mutatja a következő mérkőzéseken. Nagyon fontos meccsek következnek ugyanis a bajnokságban, döntő találkozók a Konferencialigában is, és nem mindegy, hogyan zárul ez az év” – fogalmazott a korábbi, 49-szeres válogatott labdarúgó.

A címvédő Ferencváros nyeretlen maradt a legutóbbi három bajnokiján, és a tabella második helyén áll, két ponttal lemaradva a Pakstól, amely azonban eggyel több találkozón van túl. A zöld-fehérek csütörtökön a szerb Csukaricski otthonában lépnek pályára az Európai konferencialiga csoportkörében, a találkozó létfontosságú lesz a továbbjutás szempontjából.