Lisztes Krisztián győztes gólt szerzett a szlovákok ellen

A Ferencváros fiatal támadója győztes góllal debütált Gera Zoltán csapatában.

A magyar U21-es labdarúgó-válogatott Lisztes Krisztián 81. percben szerzett találatával 1-0-ra győzött a szlovák csapat vendégeként Nagyszombatban felkészülési mérkőzésen.

Az MTI tudósítása szerint Gera Zoltán szövetségi edző a gól nélküli első félidő után, a 60. percben négy helyen is cserélt, ekkor állt be – egyúttal debütált a csapatban – a Ferencváros 18 éves támadója, Lisztes is, aki végül az összecsapás egyetlen gólját jegyezte.

A magyar U21-es válogatott már a 2025-ös korosztályos Európa-bajnokságra fókuszál, amelynek selejtezői szeptemberben kezdődnek, a csapat a kazahok elleni hazai mérkőzéssel rajtol a sorozatban. Az első tétmeccs előtt még egy felkészülési találkozó vár a gárdára, amely hétfőn Izlandot fogadja a Bozsik Arénában.

Felkészülési mérkőzés:

Szlovákia U21-MagyarországU21 0–1 (0–0)