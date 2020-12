Lipcse: Szoboszlai Dominik ennél jobb helyen nem is lehetne!

Bevallom nagyon szerettem volna, ha Szoboszlai Dominik a , a , vagy egyenesen a játékosa lett volna már most. A magyar labdarúgás legnagyobb kincse azonban a Leipzig játékosa lett és ennél jobb helyre nem is kerülhetett volna!

A legjobb helyen van, pedig azért a lipcsei tradíciókat nem is lehet összehasonlítani mondjuk a liverpooli hagyományokkal. Ugyanakkor a magyar játékosnak pont most és pont ide kellett szerződnie, még akkor is, ha éppen vitte volna sokkal nagyobb csapat is. Szoboszlai és a menedzsmentje okos és nem rohannak sehova. A játékos a pályája elején jár, még nagyjából tizenöt év áll előtte és ebben a másfél évtizedben még sok lépcsőfokra kell fellépnie. Most az elsőről a másodikra ugrott.

Láttunk már számtalan kiemelkedő tehetséget a világ futballban – talán még Szoboszlainál is nagyobbat –, aki eszetlenül igazolt és a Salzburg kaliberű klubjából azonnal a szűk elitbe szerződött. Sorolhatnánk a brazil, a norvég, az angol, vagy éppen a német játékosokat, akik az elsőről a tizedik lépcsőre léptek, ami az esetükben az utolsó is volt. Nem tudták feldolgozni azt a változást, amit az átigazolásuk jelentett. Sem emberileg, sem szakmailag nem voltak még azon a szinten, amit egy Real Madrid, vagy egy Liverpool megkíván és el is tűntek a középcsapatok szürke mezőnyében.

Több csapat

Szoboszlai Dominik azonban ésszel is él. Mehetett volna a Realba? Biztos. Mi lett volna vele tavasszal? Semmi… Nem nagyon játszott volna. Megrekedt volna a pályafutása, talán a válogatottból is kimarad – tudjuk, hogy csak azt hívja meg Marco Rossi, aki rendszeresen futballozik – és véget érhetett volna minden.

A cikk lejjebb folytatódik

Mi lesz most Lipcsében? Ne várjuk azt, hogy Szoboszlai Dominik az első meccsén kezdő lesz, bever egy hármast a Dortmundnak. Nemcsak a magyar játékos, hanem a lipcsei edzők is ésszel élnek. Pontosan tudják, hogy hol a helye a magyar futballistának, akit nem pusztán a jelene miatt szerződtettek, hanem azért is, mert tudják, hogy mi lehet belőle. A jövője sokkal fontosabb, mint az, hogy az első bajnokin kioszt-e négy kötényt, vagy sem.

Szoboszlai jó helyre került. Beszéli a nyelvet, ott van a csapatban Gulácsi Péter és Orbán Willi, akikkel együtt játszik a válogatottban, segítenek neki majd mindenben.

És aztán, talán nem is olyan soká jöhet majd a Real Madrid, a Liverpool, vagy egyenesen a Juventus. Csak türelmesnek kell lennie. Neki is és nekünk is.