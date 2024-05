Lionel Messi történelmi mérkőzésén hengerelt az Inter Miami – VIDEÓ!

Egy gól, öt gólpassz – rekordot döntött az argentin aranylabdás.

Lionel Messi betalált és öt gólpasszt is kiosztott szombat este, amikor az Inter Miami 6–2-re legyőzte a New York Red Bullst az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS).

A New York Red Bulls a félidőben Dante Vanzeir találatával még 1–0-ra vezetett az Inter Miami ellen, de aztán a hazaiak egészen elképesztő második játékrészt produkáltak. Matias Rojas a 48. minutumban egyenlített, két perccel később pedig Lionel Messi már előnyhöz juttatta a floridaiakat. Ezt követően Rojas megszerezte a második gólját, majd Luis Suárez triplázott. A hosszabbításban Forsberg tizenegyesből ugyan még betalált, de ez csak az eredmény kozmetikázására volt elég. A hármas sípszót követően 6–2-t mutatott az eredményjelző…

Lionel Messi ezen a találkozón beírta magát az MLS történelemkönyvébe: ő lett az első játékos, aki öt gólpasszt jegyzett és hat gólban vállalt főszerepet egyetlen félidő alatt. A nyolcszoros aranylabdás – aki áprilisban kiérdemelte a hónap játékosa díjat – immár hat egymást követő bajnoki mérkőzésen köszönt be és/vagy osztott ki asszisztot.

Messi és Suárez 10-10 gólnál tart a bajnokságban – az eddig nyolc meccsen pályára lépett argentin neve mellett már 12 gólpassz is áll –, az Inter Miami pedig továbbra is vezeti a Keleti Konferenciát. A floridaiak hat meccse nem találtak legyőzőre, a veretlenségi sorozat az április 20-án, New Yorkban rájuk szabott 4-0-s zakó után kezdődött – akkor az argentin sérülés miatt nem játszhatott.

Könnyen lehet, hogy ez volt Lionel Messi legjobb mérkőzése, amióta 2022-ben, Katarban megnyerte a világbajnokságot Argentínával – lelkendezett beszámolójában a USA Today.

„Nos, mindig ugyanazt mondom, úgyhogy felesleges róla beszélni. Úgy tűnik, ő mindig valami újat csinál a pályán. Most hat gólban vállalt főszerepet – ezt nehéz lesz bárkinek is megismételni. Leo történelmi tettet hajtott végre, de nem felejthetem el Luis három és Matías két találatát sem. Valamennyien remekeltek” – mondta a lapnak Tata Martino, az Inter Miami vezetőedzője.

A korábban a Barcelona, valamint az argentin válogatott kispadján is megfordult szakember kérdésre azt is elárulta, hogy melyik volt a kedvenc gólja a hat közül:

„A technikai megoldás és Leo beadása miatt Luis ollózós találatát választom. Ez a nekem való” – ecsetelte a tréner.

A keleti listavezető Inter Miami jövő szombaton folytatja szereplését az MLS-ben, amikor a CF Montrealhoz látogat, a jelenleg negyedik helyezett Red Bulls aznap a New Englandet fogadja.

Magyarok a pályán

A Gazdag Dániellel felálló Philadelphia Union 2–2-es döntetlent játszott a DC United vendégeként. Válogatott támadónk végigjátszotta a meccset a keleti főcsoportban nyolcadik helyezett együttesben.

A Sporting Kansas Sallói Dániellel a kezdőben 1–0-ra kikapott idegenben a Real Salt Lake-től. A magyar légiós 88 percet töltött a pályán, csapata jelenleg 10. a nyugati főcsoportban.