Lionel Messi megtalálta a nyugalmat, megszerezte a legnehezebb trófeát

A hatszoros aranylabdásnak ebben az évben lett teljes a pályafutása.

Lionel Messi elismerte, hogy a pályafutása legnehezebben elhódított trófeája volt az idén szerzett Copa América serleg, de az első válogatott siker hozta el neki a lelki békét.

A 2014-es világbajnokság második helyen után a hatszoros aranylabdás 2015-ben és 2016-ban is tizenegyesekkel veszítette el a dél-amerikai torna fináléját.

A nyáron aztán Brazíliában hódította el a serleget, így a világbajnoki címen kívül már mindent megnyert a labdarúgásban.

Az ESPN-nek nyilatkozva elmondta, hogy kiemelkedő volt számára a nyári diadal.

„Minden amit nyertem eddig fontos és szép volt, de ez volt a legnehezebb, hiszen sok mindenen mentem keresztül, ameddig elértük – mondta Messi. – Végre boldog lehettem a torna első napjától az utolsóig. Korábban más volt, sokszor el voltam keseredve. A gyerekeim állandóan argentin szurkolói dalokat énekelnek és emlékeznek a brazilok elleni döntőre. Jó látni, hogy mennyire boldogok.”

Az nem kérdés, hogy Messi a modern kori labdarúgás egyik legnagyobbja, de a kritikusok mindig megemlítették, hogy a válogatottal soha nem nyert semmit, ezért nem nevezték őt minden idők legjobbjának. A kétkedők azonban már elnémultak.

„Nyugodt vagyok, mert elértem azt, amiről álmodtam, de sokszor lemaradtam róla. Olyan volt, mint egy álom, egy igazán emlékezetes pillanat. Nem is hittem el, hogy ez megtörtént. Most jobb visszaemlékezni, mint a korábbi versenyekre.”

Messi persze nem felejti el azt sem, hogy milyen fájdalmas vereségeket kellett megélnie a nemzeti csapattal.

„A média egy része mindent komoly kudarcként kezelt, mert szerintük nem viseltük elég felelősségteljesen a válogatott mezt és nem is lenne szabad a nemzeti csapatban szerepelnünk. Korábban is megpróbáltunk címeket nyerni, mi akartuk a legjobban a sikereket a világbajnokságon, vagy a Copa Américán. Akkor azonban nem értékelték, amit tettünk, csak arról beszélt mindenki, hogy nem győztünk. Pedig mi akkor is megtettünk mindent. Szerencsére az utolsó döntő egész más volt.”

