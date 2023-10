Lionel Messi lehet az év újonca

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Lionel Messit is jelölték az MLS év újonca díjára annak ellenére, hogy a bemutatkozó szezonjában mindössze hat bajnoki mérkőzésen játszott az Inter Miamiban.

Az ESPN arról számolt be, hogy Messit az Atlanta United csatára, Giorgos Giakoumakis és a St. Louis City SC középpályása, Eduard Löwen mellett jelölték az elismerésre.

Az argentin világbajnok a hónap elején a liga MVP-díjára esélyes harminc jelölt egyikeként is szerepelt, itt azonban végül nem jutott be a legjobb háromba, nem úgy Luciano Acosta (FC Cincinnati), az aranycipős Denis Bouanga (Los Angeles FC) és Messi fiatal honfitársa, Thiago Almada (Atlanta).

A hétszeres aranylabdás júniusban jelentette be, hogy távozik a Paris Saint-Germaintől és az Inter Miamiban folytatja a pályafutását, ahol álomrajtot vett. Egyből megnyerte a Ligák Kupáját, amelynek keretében hét meccsen tíz gólt szerzett – és ezzel első trófeájához segítette a klubot –, de pályára lépett a Cincinnati elleni US Open Cup-elődöntőben is.

Az MLS-ben azonban sérülés hátráltatta Messi szereplését, amelyet még szeptemberben, egy válogatott mérkőzésen szedett össze. Hat bajnokin mindössze 372 percet tudott játszani – egy gólt lőtt és két gólpasszt adott –, az Inter Miami pedig lemaradt a rájátszásról. Utóbbi nem is akkora meglepetés, hiszen a floridai csapat a sereghajtók egyik volt, amikor – egyébként ingyen – megszerezte a 36 éves játékost.

A pályán tehát – legalábbis egyelőre – korlátozottan érvényesült Lionel Messi hatása, az eladott meccsjegyek és a labdarúgással kapcsolatot árucikkek száma azonban jelentősen megugrott, amióta az Amerikai Egyesült Államokba igazolt.

Az Inter Miami ügyvezető tulajdonosa, Jorge Mas nem véletlenül fogalmazott úgy nemrég, hogy „minden megváltozott” Messi érkezése óta.

Lionel Messi pedig a hét elején közzétett az Instagram-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy büszke mindarra, amit a csapat ebben a szezonban elért.

A díjakat egyébként a jelenlegi MLS-játékosok és -edzők, valamint a technikai- és vezérigazgatók, továbbá a média egyes képviselőinek szavazatai alapján ítélik oda.

A győzteseket az MLS rájátszása során hirdetik ki.