Lionel Messi hatodik alkalommal nyerte el az Aranylabdát!

Az argentin megelőzte Ronaldót a France Football rangos elismerése vonatkozásában.

Hétfőn este Párizsban ünnepélyes keretek közt tartották meg a 2019-es Aranylabda-gálát.

A ceremónia alatt a France Football sorozatosan közölte hátulról a TOP10-es lista helyezettjeit.

Ennek megfelelően sorrendben Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Robert Lewandowski és Alisson következtek, utóbbi első lett a kapusok közt, kiérdemelve a Jasin Trófeát, megelőzve Ter Stegent és Edersont.

A 6. helytől folyt tovább a listázás, ugyanis Kylian Mbappe, Mohamed Salah, Sadio Mane, Cristiano Ronaldo és Virgil van Dijk következett, aztán kiderült, hogy a 2019-es Aranylabdát Leo Messi nyerte el.

Ez pedig az argentin 6. elismerése volt, amellyel megelőzte az ötszörös Aranylabdás Cristiano Ronaldót.

A trófeát pedig az előző évi nyertestől, Luka Modrictól vehette át Messi.

A legjobb női focista Megan Rapinoe lett, megelőzve Lucy Bronze-t és Alex Morgan-t.

A Kopa Trophy-t, azaz a legtehetségesebb fiatalnak járó elismerést pedig Matthijs de Ligt kapta, megelőzve Jadon Sanchót és Joao Felixet.

