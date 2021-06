Lila-fehér klubtól jött a Ferencváros új vezetőedzője

Peter Stöger veszi át a távozó Sergei Rebrov helyét a zöld-fehérek kispadján.

A héten vált biztossá, hogy Sergei Rebrov sorozatban 3 bajnoki cím után elhagyja a Ferencvárost. A zöld-fehér klub ma hivatalos honlapján jelentette be Rebrov utódját, az Austria Wientől érkező Peter Stögert. Az 55 éves osztrák szakember korábban a Dortmundot is irányította, vezetésével a német sztárcsapat a BL-csoportkörig jutott. Stöger legszebb éveit Kölnben töltötte, hiszen azután, hogy feljutottak a másodosztályból, a következő idényben 5. lettek a Bundesligában, ezzel kvalifikálva magukat az EL-be. De nyert korábban osztrák bajnoki címeket és Osztrák Kupákat is.

Peter Stöger első, FradiMédiának adott interjújában már nyilatkozott is az óriási kihívásról, céljairól és futballfilozófiájáról:

„A Ferencvárossal lehetőségünk van, hogy támadó futballt játsszunk, amit tudom, hogy a szurkolók is szeretnek, elvárnak. Amikor korábban az Austria Wiennel a bajnoki címért harcolhattunk, akkor is ezt a típusú játékot erőltettem, mert alkalmas volt a keret rá, ezt is kedvelem, és sikerült is rekordpontszámmal és rekordmennyiségű rúgott góllal bajnokságot nyernünk. Az NB I-ben nagyon támadó szellemű játékot szeretnék játszani, mert tudom, hogy nekünk van a legjobb keretünk és bajnokságot kell nyernünk."

Az osztrák vezetőedző szerint ez egy óriási kihívás számára:

„Tudom, hogy a Fradi irányítása nagy kihívás számomra, hiszen nagyon sikeres volt a csapat az elmúlt időszakban. Nagyon szeretek nagy, tradicionális egyesületeknél dolgozni, ahol van egyfajta különleges miliő és kifejezetten nagy szurkolói bázisa van az együttesnek. Ezért is voltam korábban a Köln, a Borussia Dortmund vagy éppen az Austria Wien trénere. Bajnok akarok lenni a csapattal és jó teljesítményt nyújtani a nemzetközi porondon, a csoportkörben is"

„Sergei után nagy feladat vár rám, én is láttam, ahogyan a BL-ben szerepelt a Ferencváros. De úgy gondolom, hogy nagyon sikeres úton van a csapat, megvan a kellő önbizalma, ezért minden adott, hogy együtt is megfeleljünk a kihívásoknak. Nem volt könnyű a Kölnnel sem feljutni a másodosztályból, majd a Bundesligában ennyire elöl végezni, de a Dortmundot sem volt egyszerű a nyolcadik helyről a Bajnokok Ligája csoportkörébe vezetni. Szeretek dolgozni, és alig várom, hogy a Fradit is irányíthassam."

– zárta szavait a tréner.

