Lezuhant egy focistákat és a klub elnökét szállító kisgép Brazíliában

Lezuhant Brazíliában a Palmas Fútbol y Regatas focicsapat elnökét és négy játékosát szállító kisrepülőgép vasárnap nem sokkal felszállás után; a fedélzeten lévő hat ember meghalt, köztük a pilóta - közölte a G1 helyi hírportál.

A kisrepülőgép a Tcantins állambeli Porto Nacional városából szállt fel, és a Goiás állam székhelyére, Goiania városába tartott a Lucas Meirával, a D-ligás focicsapat elnökével, illetve négy játékossal.

A Palmas Fútbol y Regatas hétfőn mérkőzött volna meg a Vila Nova focicsapattal, amely részvétét nyilvánította a történtek miatt, és kezdeményezte a hétfői meccs elhalasztását határozatlan időre.

Négy évvel ezelőtt, 2016 novemberében a Lamia bolíviai légitársaság utasszállító repülője zuhant le Kolumbiában, fedélzetén 77 emberrel, köztük a Chapecoense brazil labdarúgócsapat játékosaival. A szerencsétlenségben 71-en haltak meg.

Mais uma tragédia no futebol



Acidente com avião mata jogadores e presidente do Palmas



Time se preparava para enfrentar o Vila Nova em Goiânia pela Copa Verde



➡️ https://t.co/aB1r9hbZt2 pic.twitter.com/cTWQQjFVGj