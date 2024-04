Lezárul egy korszak: a Real sztárja az utolsó szezonját tölti Madridban

Tájékoztatta a klubot, hogy a nyáron távozik.

Úgy tűnik, a Real Madridnak a nyáron új hátvéd után kell néznie, Nacho Fernandez ugyanis a hírek szerint úgy döntött, hogy a szezon végén szabadon igazolható játékosként távozik a klubtól.



Az átigazolási ügyekben rendszerint jól értesült olasz sportújságíró, Fabrizio Romano úgy tudja, a 34 éves, 24-szeres spanyol válogatott védő tájékoztatta a Real Madridot, hogy a szerződése lejártával a szezon végén távozik.

Nacho Madridban született, és 11 esztendős korában csatlakozott a Real akadémiájához. Miután végigjárta a ranglétrát, 2011-ben debütált az első csapatban. 13 szezon alatt 355 mérkőzésen lépett pályára a Királyi Gárda mezében. A most futó idényben – minden versenysorozatot figyelembe véve – 36 alkalommal vették be.

Az immár a csapatkapitányi tisztet is betöltő védő összesen 23 trófeát gyűjtött be a Real Madriddal, a bajnoki címet például háromszor, a Király Kupát kétszer, a Bajnokok Ligáját pedig ötször nyerte meg. Ám ahogy a La Ligában – ahol nyolc pontos előnnyel állnak a tabella élén a Királyiak –, úgy a legrangosabb európai kupasorozatban is esélye van újra a csúcsra érni, miután csapata szerdán tizenegyesekkel győzött a címvédő Manchester City ellen és ezzel bejutott az elődöntőbe.

Nacho helyére az első számú kiszemelt állítólag a Lille 18 éves francia hátvédje, Leny Yoro, aki fiatal kora ellenére alapember jelenlegi együttesénél, a mostani szezonban egy híján negyven tétmérkőzést játszott.