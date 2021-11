Lezárta a vitát az MLSZ a Kisvárda lesgólja miatt

Amint arról mi is beszámoltunk, az OTP Bank Liga elmúlt hétvégi fordulójában megrendezett Kisvárda-Ferencváros találkozó nem ért véget a hármas sípszót követően, a hazai gárda ugyanis erősen vitatta a VAR által les miatt érvénytelenített találatukat 1-0-ás vendég vezetésnél.

A Magyar Labdarúgó Szövetség ma közleményben reagált az esetre, amelynek utóélete, mint írják, indokolttá teszi a játékhelyzet mélyebb szakmai elemzését.

Az MLSZ szerint a rendelkezésre álló képi bizonyítékok azt mutatják, hogy helyes játékvezetői döntés született a mérkőzésen.

"A VOL-rendszerrel behúzott vonalak azért látszanak a televíziós felvételeken görbének, mert a VOL-technológia a lesvonalakat hozzátorzítja a kameraobjektív torzításához. Az optika tudományában az objektív torzítása, szakkifejezéssel élve az ún. képmezőelhajlás jelensége egy közismert jelenség. Az ominózus jelenetnél maradva a leskamera kimerevített képéből elég csak megnézni a büntetőterület két, alapvonalra merőleges vonalát, mely a valóságban egymással párhuzamos, azonban a tévéképernyőn keresztül nézve már korántsem tűnik annak" - áll a szövetség honlapján megjelent közleményben.

"Az is tudvalevő, hogy a játéktér talaja sem teljesen sík, a vízelvezetés miatt általában domború, mely miatt a VOL-rendszer a berajzolt lesvonalat a pálya domborulatához is hozzágörbíti, azaz az emiatt jelentkező optikai torzulást is korrigálja a program matematikai műveletek, bonyolult számítások sorozatának eredményeként. És minden hiedelemmel, minden rosszértelmű célzással ellentétben azt is szögezzük le, a vonalakat nem a VOL-t kezelő személy, hanem maga a lesvonal technológia, a program „húzza be”."

"A gólszerző játékos, Herdi Prenga és az utolsó előtti védő vonala között a leshelyzet szempontjából nézve igen jelentős, a VOL által mért 20 cm-es különbség van, tehát a VAR beavatkozás helyes és teljesen indokolt volt" - zárta le a vitát az MLSZ.

"Mindent összevetve félremagyarázhatatlanul megállapítható, honi bevezetése óta a VAR rendszer nagyon jelentős mértékben csökkentette az élvonalbeli mérkőzéseken a játékvezetői hibák számát, azaz a VAR-rendszerről vitathatatlanul elmondható: igazságosabbá teszi a játékot, mely megítélésünk szerint minden futballszereplő elemi érdeke!" - írja az mlsz.hu.

