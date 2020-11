Lewandowski, Messi, Ronaldo és Szalah is lehet az év játékosa a FIFA szavazásán

A FIFA szerdán hozta nyilvánosságra a versenyben maradt jelöltek nevét, a Bajnokok Ligájában, valamint a német Bundesligában is gólkirály Lewandowski mellett a listán szerepel Cristiano Ronaldo ( ) és Lionel Messi (FC ) is.

Lewandowski nagy esélyese volt az idei Aranylabdának is, ám ezt a koronavírus-járvány miatt, az elismerés 64 éves történetében először nem osztják ki.

A 11 futballistát tartalmazó listán ott van a Bayern Münchenből Liverpoolba átigazolt Thiago Alcantara, Kylian Mbappé és Neymar (mindkettő ), valamint az angol bajnok FC triója, Virgil van Dijk, Mohamed Szalah és Sadio Mané. Szintén belefért a szűkített névsorba Kevin de Bruyne ( ), illetve Sergio Ramos ( ).

A női játékosoknál a magyar származású Marozsán Dzsenifer, az Olympique Lyon ötszörös BL-győztes középpályása is szerepel a jelöltek között.

