Lewandowski már Raúlt is megelőzte a BL góllövőlistáján

A Bayern München már a római odavágón eldöntötte a továbbjutás sorsát a Lazio elleni 4-1-es sikerével. Szokás szerint Lewandowski volt a bajorok vezére, góljával már a kilencedik percben mgszerezték a vezetést. Azonban többről van szó, mint egy szimpla vezető gólról, a lengyen már a harmadik helyen van a Bajnokok Ligája történetének góllövőlistáján.

A 32 éves futballista a Real ikonját, Raúl Gonzalest előzte meg a ranglistán, amivel már harmadik Cristian Ronaldo és Messi mögött. Azzal azonban jobb ha megbarátkozik a lengyel gólgép, hogy a CR7-et, valamint Messit nem fogja utolérni, előbbinek 134-, míg utóbbinak 119 találata van már a legrangosabb európai kupában.

72 - Robert Lewandowski has scored 72 UEFA Champions League goals, overtaking Raúl to go outright third behind Cristiano Ronaldo (134) and Lionel Messi (119). Predator. pic.twitter.com/cz9w0aKNo3