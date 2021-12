Lewandowski korábban átesett az orvosi vizsgálatokon a Genoa csapatánál

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Robert Lewandowski mielőtt 2010-ben a Borussia Dortmundhoz igazolt volna, majdnem a Genoa CFC-ben kötött ki. A 33 éves játékos ezt a dubai Globe Soccer Awards-on erősítette meg, ahol a lengyel két díjat is átvehetett. – Az Év Labdarúgója díj, Maradona-díj –.

A gólerős támadó a Lech Poznań csapatával a 2009–10-es idényben lengyel bajnok lett és a gólkirályi címet is ő szerezte meg, így már akkor is nagyon kelendő volt az átigazolási piacon. A Genoa kapcsolatba lépett a csatárral, aki el is utazott Olaszországba, hogy megnézzen egy Sampdoria elleni bajnokit, és hogy orvosi vizsgálatokon essen át.

Bár Lewandowski elmondása szerint már akkor tudta, hogy a Dortmundhoz igazol, mivel az európai kupákban szeretett volna játszani és a BVB kvalifikálta magát az Európa-liga jövő évi küzdelmeire.

A Bayern München játékosa ennek ellenére nagyon szereti Olaszországot:

"Nagyon szeretem az országot, sok időt töltök ott nyaranta. Imádom az ottani életet, és az ott élőket. Az olaszok kiváló emberek, főleg ha gyerekekkel kell foglalkozni. Hogy mi lesz a jövőben? Majd meglátjuk."

