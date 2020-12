Lewandowski az év, Ronaldo az évszázad legjobbja - díjaztak másokat is

Vasárnap kiosztották a dubaji aranylabdát, azaz megrendezésre került a Globe Soccer Awards idei gálája - az év legjobbjai mellett ezúttal az évszázad legjobbjait is díjazták.

Az évszázad, azaz az elmúlt 20 év legjobbja Cristiano Ronaldo lett - a portugál egész karrierjében bizonyított, ráadásul nem csak egy csapatban. A Sporting őstehetségeként a Manchester Unitedhez igazolt és ott termelte a gólokat, majd a Real Madridnál és a Juventusnál döntött egyéni rekordokat és nyert címeket. Válogatott szinten is sikeres, Portugáliával a 2016-os EB aranyérmesének vallhatja magát - ezenkívül ötször nyert Aranylabdát, négyszer pedig ő lett Európa legeredményesebb játékosa.

Az évszázad klubjának a ot választották - a millennium óta hétszer nyertek bajnokságot, ötször pedig Bajnokok Ligáját - emellett számos címet is gyűjtöttek hazai és nemzetközi színtéren is: négy UEFA-Szuperkupát nyertek, ugyanennyiszer behúzták a Klub VB-t is.

Az évszázad edzőjének Pep Guardiolát nevezték meg, aki a , a és a edzőjeként alkotott sikereket és hozott látványos futballszakmai változásokat. Főleg a barcelonai időszaka emlékezetes, újonc edzőként, szép focit játszatva mindent megnyert egykori csapatával - a Bayernnel csak hazai fronton volt eredményes, a Manchester Cityvel pedig az angol bajnokságban lett többször is első.

Az év legjobb játékosának és edzőjének nem meglepő módon a csapatukkal mindent megnyerő Hansi Flicket és Robert Lewandowskit választották. A Bayern München nyerte az év klubja címet is - számos rekordot döntöttek, öt sorozatban öt címet gyűjtöttek.

Díjazták Jorge Mendest is, aki az évszázad ügynöke lett, pályafutása miatt Iker Casillas és Gerard Pique is külön kitüntetésben részesült.