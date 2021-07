Lewandowski az év játékosa, Tuchel az év edzője Németországban

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A tavalyi szezonban megdönthetetlennek vélt csúcsot javított meg Robert Lewandowski. A lengyel csatár 41 gólt szerzett a bajnokságban, vagyis egy találattal többet ért el, mint Gerd Müller. Az év játékosa szavazáson egyáltalán nem meglepő, hogy az 563 voksoló közül 353 jelölte a támadót az első helyre.

„Ez óriási megiszteltetés – mondta a csatár. – Nagyon büszke vagyok, már csak azért is, mert Németországban nem nagyon szokta egy játékos két egymást követő évben elnyerni az Év labdatúgója címet. Boldog vagyok, hogy az előzp szezonban 41 gólt szereztem. Már csak azért is büszke vagyok, mert sérüléssel is bajlódtam.”

A versenyben Thomas Müller lett a második, míg Erling Haaland a harmadik.

Az eredmény egyértelmű volt az edzők között márosik helyen végzett korábbi Bayern-szakvezető Hansi Flick számára – a szakvezetők között a Chelsea-vel BL-t nyerő Thomas Tuchel lett az első. Flick szerint Lewandowski egyszerűen gigagntikus volt és abszolút profi, aki a legjobb középcsatár.

A legjobb német edzőnek választott Thomas Tuchel – a már említett Flick-ket és a dortmundi Trezicet megelőzve –, szerényen értékelte az eredményt.

„Hálás vagyok, de egy edző önmagában nem elég a BL-sikerhez. Csapatjátékosnak tekintem magam, így ez a díj nemcsak az enyém.”

