Levetkőztették a női futballistát a pályán, mert azt hitték, hogy férfi

Tabitha Chawinga a malawi női válogatott csapatkapitánya felkerült a The Gauardian listájára, amelyen összegyűjtötték a világ 100 legjobb női labdarúgóját. A futballista interjút is adott az angol lapnak, amelyben egy egészen megdöbbentő történetről számolt be.

Még iskolás korában egy meccsen arra kényszerítették, hogy a találkozó közben vetkőzzön le a pályán és bizonyítsa be, hogy valóban nő. A másik csapat futballistái a testfelépítése és a kiemelkedően jó játéka miatt úgy gondolták, hogy Tabitha Chawinga férfi. A játékos most úgy döntött, hogy beszámol a történtekről.

„Sírtam, sosem aláztak meg annyira, mint akkor. Az egészet ott akartam hagyni, de a többiek meggyőztek, megnyugtattak, így a pályán maradtam” – fogalmazott a játékos.

Tabitha Chawinga felszólította a nemzeti szövetséget, hogy előzze meg az ilyen eseteket.

„Fiatal voltam és nem ismertem a jogaimat, pedig ezeket mindenkinek tiszteletben kell tartania. Bátorítok minden nőt, akik szeretik a futballt, hogy ne felejtsék el egy pillanatra sem: minden lehetséges és másnak születni nem a világ vége. Felszólítom a kormányt és a sportvezetőket, hogy gondoskodjanak a játékosok védelméről. Így születtem és tudom, hogy Isten teremtménye vagyok. A kinézetemen pedig nem tudok és nem is akarok változtatni.”

Tabitha Chawinga életében még egyszer történt hasonló eset, amikor a DD Sunshine futballistája volt. Akkor a klub is megkereste a szövetséget, panaszt is nyújtott be, de válasz nem érkezett rá.

A játékos korábban a svéd Krokom/Dvärsätts IF játékosa lett, így ő volt az első malawi nő, aki Európába szerződött. Jelenleg már a kínai Wuhan Jianghan University futballistája és már kétszer választották meg a liga legjobbjának.

