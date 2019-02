Leváltották kapitányi posztjáról és a meccskeretből is kikerült Icardi

Az Inter hálóőre, Samir Handanovic lett a csapat új kapitánya, miután a távozófélben lévő Mauro Icardit eltávolították pozíciójából.

Az argentin válogatott játékost az utóbbi időben a Real Madriddal boronálták össze a lapok.

Icardi ügynöke és felesége, Wanda Nara korábbi nyilatkozatai szerint a csatár az Interben képzeli el jövőjét, de a pletykák még jobban szárnyra kaptak a mai bejelentés után.

The Club can confirm that Samir #Handanovic is the new Inter captain.#FCIM