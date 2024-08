„Lerabolja” legyőzőjét a Ferencváros? A dán bajnoktól érkezhet a zöld-fehérek új szerzeménye

A Midtjylland játékosára, Stefan Gartenmannra vetett szemet az FTC.

A Bajnokok Ligájából éppen őt búcsúztató FC Midtjylland belső védőjével, Stefan Gartenmann-nal erősítheti meg keretét a Ferencváros.

A bold.dk dán sportlap úgy értesült, hogy a 27 éves játékost a magyar bajnok kivásárolja szerződéséből, s hamarosan az orvosi vizsgálatokat is megejtik.

Az nso.hu szemléje szerint az FTC már az előző idényben is figyelte Gartenmannt, aki kölcsönben 45 tétmeccsen lépett pályára a skót Aberdeenben, három gólt is szerzett. A holland Heerenveen utánpótlásában nevelkedett bekk a nyári felkészülési időszakot a Midtjyllanddal csinálta végig, pályára lépett a Schalke ellen 4–2-re megnyert felkészülési meccsen is, de a bajnoki keretbe már nem került be, és a Ferencváros elleni BL-selejtezős párharcot is kihagyta.

A 27 éves, jobblábas Gartenmann 2022-es leigazolása óta összesen 34 tétmeccsen játszott a regnáló dán bajnok színeiben. Szerződése 2025 nyarán jár le, így a Midtjyllandnak most kell túladni rajta, ha komolyabb transzferdíjat szeretne látni érte.