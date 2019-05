Leo Messi 600. gólját szerezte a Barcelonában a Liverpool ellen

Szerda este a a -t fogadta a BL-elődöntő első meccsén.

A katalánok 3-0-ra nyerni tudtak, lényegében eldöntve a döntőbe jutás kérdését, pedig az angolok a meccs jó részében igencsak jól játszottak és akár nagy sikerrel is távozhattak volna a Camp Nou-ból.

Aztán azonban Leo Messi egy kicsit szerencsés góllal megduplázta a hazaiak előnyét, a szabadrúgásból elért gólja azonban már zseniális volt.

Ez pedig az argentin klasszis 600. gólja volt a Barcelonában, amellyel Leo Messi ismét újabb mérföldkőhöz jutott.

- Szép eredmény a 3-0 is, de ha ekkora előnynél megszerezzük a 4. gólt is, amire volt esély, akkor még boldogabbak lehettünk volna.

A szabadrúgás gólom? Odaálltam és belőttem, velem volt a szerencse is - mondta Messi a meccs után.

