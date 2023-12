Lenyűgöző tiszteletadás! Pelé mezét öltötte magára a Megváltó Krisztus szobra

Különleges megemlékezést tartottak a tavaly elhunyt háromszoros világbajnok brazil legenda halálának évfordulóján.

Rio de Janeiro ikonikus Megváltó Krisztus-szobrát a tavaly elhunyt Pelé élénksárga futballmezével világították meg halálának évfordulója alkalmából.

82 évesen, 2022. december 29-én vastagbélrák következtében hunyt el a brazil „futballkirály”, Pelé – eredeti nevén Edson Arantes do Nascimento –, aki a labdarúgás történetében egyedüliként háromszor nyert világbajnokságot és a múlt század sportjának egyik legmeghatározóbb személyiségévé vált.

Brazíliában grandiózus megemlékezéssel tisztelegtek Pelé előtt: a Rio de Janeiro fölé magasodó, széttárt karú, 30 méter magas Megváltó Krisztus szobrot fényfestéssel a nemzeti csapat élénksárga mezébe öltöztették, amelyen a legenda 10-es mezszáma és az aláírása is szerepelt.

A Sky Sports beszámolójában arra emlékeztetett, hogy a kereszténység globális szimbólumának tekintett emlékművet hozzávetőleg egy évszázada avatták fel, évente több millió turista látogat el hozzá és 2017-ben a világ hét új csodája közé választották.

A szertartáson Ferenc pápa üzenete is elhangzott a Santos FC néhai támadójának emlékére, aki hithű katolikus volt.

„Pelé, ahogy Edson Arantes do Nascimento világszerte ismertté vált, kétségtelenül olyan sportoló volt, aki életében a sportember minden pozitív tulajdonságát megmutatta. A futball királyának emléke sokak fejében kitörölhetetlen marad, és arra ösztönzi az új nemzedékeket, hogy a sportban keressenek olyan eszközöket, amelyek megerősíthetik a köztünk lévő egység kötelékét” – hangsúlyozta az egyházfő.

A santosi Pelé Múzeumban és a játékos szülőhelyén, Tres Coracoesben is vallási megemlékezést tartottak. A Santos FC eközben a Vila Belmiro Stadionban tisztelgett, ahol Edson Cholbi do Nascimento, Pelé egyik fia 10 fehér léggömböt eresztett a levegőbe a kezdőkörből.

A világ labdarúgásának irányító testülete, a FIFA egy videóösszeállítással fejezte ki tiszteletét a fuballkirály iránt, amely bemutatja fényes karrierjének csúcspontjait. A szervezet mindehhez a következő üzenetet mellékelte:

„Pelé öröksége mindig élni fog”.

Pelét 2021-től kezelték vastagbélrákkal, tavaly hunyt el a betegség következtében kialakult szervi elégtelenségek miatt. Brazília halála után háromnapos nemzeti gyászt tartott, 230 ezer ember zarándokolt el nyitott koporsójához a 16 ezer férőhelyes Vila Belmiro Stadionban, ahol 24 órán át feküdt.

Pelé a Santosban mutatkozott be a felnőtteknél, majd vált világklasszis játékossá, a csapatot közel húsz évig, 1956 és 1974 között erősítette. Pályafutását a New York Cosmosban zárta le, amelyben 1975 és 1977 között három idényben is szerepelt. Klubjaival szerzett trófeái mellett legnagyobb sikereit a válogatottal érte el, amellyel 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok lett. Ez rajta kívül más labdarúgónak még nem sikerült.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az évszázad sportolójává választotta, míg a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) neki ítélte az évszázad futballistája elismerést, illetve 2014-ben a FIFA tiszteletbeli aranylabdásnak nyilvánította, miután az elismerést aktív játékos korában brazilként még nem kaphatta meg.