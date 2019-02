Lemarad az El Clasicókról: Hosszabb időre kidőlt a Barcelona kapusa

A Barcelona péntek este közölte közösségi oldalán, hogy megsérült a csapat kapusa, Jasper Cillessen.

A holland portás a katalánok pénteki edzésén szenvedett izomszakadást a jobb vádlijában.

Mindez pedig azt jelenti, hogy alapesetben legalább 6 hetet kell kihagynia Cillesennek.

Egy sérülés sosem jön jókor, de épp pénteken sorsoltak a Spanyol Kupában, ahol a Barca a Reallal került össze a Copa del Rey elődöntőjében.

Mivel Cillessennel Valverde elsősorban a kupában számol Ter Stegen mögött, emiatt a 29 éves hálóőrnek ki kell hagynia majd a február 6-án, és február 27-én rendezendő El Calsico oda- és visszavágóját is a Spanyol Kupában.

