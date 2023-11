Legyőzte az újoncot és élre állt a Juventus

A torinói csapat átvette a vezetést a tabellán.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Juventus 2–1-re győzte le hazai pályán a Cagliarit a Serie A 12. fordulójában és ezzel – legalábbis átmenetileg – az élre állt.

A cikk lejjebb folytatódik

Az első félidő nagy iramot hozott ugyan, de helyzetet alig, gólt pedig egyáltalán nem.

A második játékrészben, a 60. percben aztán megtört a jég, amikor Kosztics szöglete után Bremer bólintotta a hálóba a labdát.

Ugyancsak sarokrúgás előzte meg Daniele Rugani minutumban szerzett találatát, amivel már kettővel vezetett a Juventus.

Szögletszituáció eredményezte a Cagliari szépítő gólját is: a 75. percben talált be Alberto Dossena, aki később kis híján egyenlített is, de a fejese csak a kapufát találta el.

A Juventus tehát 2–1-re legyőzte az újoncot és ezzel a tabella élén zárta a napot.

A torinóiak egy ponttal előzik meg meg az Intert, amely vasárnap a Frosinone csapatát látja vendégül.