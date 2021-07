Légiósnak áll a magyar válogatott középpályás - hivatalos!

Nyerj 3,2 millió forintot az Unibeten! Ingyenes tippjáték a pénteki Svájc-Spanyolország EB negyeddöntőre! Kattints, regisztrálj és tippelj kockázatmentesen!

Az MTK Budapest pénteken hivatalos honlapján bejelentette, hogy távozik a klub három játékosa, Varga Roland, Patrick Ikenne-King és Barna Szabolcs is.

Vargával kapcsolatban úgy fogalmaznak, "az előre rögzített feltételek teljesülése mellett távozik, aki a felek megállapodását követően külföldre szerződik."

A 31 esztendős válogatott középpályás a télen érkezett a Ferencvárostól az MTK-hoz, a tavaszi szezonban 17 bajnokin lépett pályára, ezeken 9 gólt szerzett. Tagja volt a magyar válogatott Eb-keretének is, a portugálok elleni első csoportmeccsen az utolsó percekben állt be csereként.

Varga korábban is szerepelt már külföldön, 2008-tól négy éven át volt az olasz Brescia labdarúgója, ahonnan többször is kölcsönbe adták, 2010-ben például a Foggia csapatában is játszott egy szezont.

George Ikenne-King Patrick 2018 nyarán szerződött az MTK-hoz, a 2019/20-as szezont a Honvédnál töltötte kölcsönben, így összességében két szezonon át viselte a kék-fehérek mezét, ezalatt 33 bajnoki találkozón lépett pályára, s 1 gólt szerzett. A 29 esztendős jobbszélső tavasszal tette le a magyar állampolgársági esküt.

Barna Szabolcs egy évet töltött a klubnál, 6 bajnokin kapott szerepet.

