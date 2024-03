Légből kapott statisztikákkal bizonygatta a Chelsea edzője, hogy csapata a legjobbak közé tartozik

Mauricio Pochettino szerint minden adat arról tanúskodik, hogy a Kékeknek a legjobb négyben a helye a Premier League-ben – ez azonban korántsem igaz…

A Chelsea menedzsere szerint a tabellán jelenleg 11. helyezett csapata valójában a legjobb négybe tartozik az angol bajnokságban.

A cikk lejjebb folytatódik

Mauricio Pochettino kijelentésénél talán csak az érvelés meglepőbb, szerinte ezt mutatja az összes statisztikai adat, amelyeket a rádióban, a tévében és az újságokban is használnak.

Csakhogy az argentin szakvezető magyarázata erősen sántít…

A Kékek a 11. helyen állnak a Premier League tabellán, 17 ponttal lemaradva a negyedik, még biztos Bajnokok Ligája-szereplést érő pozíciót elfoglaló Aston Villa mögött.

A londoni csapatnak mostanra az FA-kupa maradt az egyetlen esélye arra, hogy trófeát nyerjen ebben a szezonban – bár a gárda az elődöntőben a címvédő Manchester City-vel találkozik.

Mauricio Pochettino szerint azonban csapata valós tudását, teljesítményét jelenleg nem tükrözi a tabella, minden statisztika arról tanúskodik ugyanis – amelyeket a rádióban, a tévében és az újságokban is használnak –, hogy a Chelsea a legjobb négy között van.

„Mit mutat az összes adat? Azt, hogy jó úton járunk, a játékunk jó. Hogy hol tudunk fejlődni? Apró részletekben, olyan dolgokban, ami időfüggő, tapasztalatot és további közös edzésmunkát igényel. Manapság könnyű számokkal tönkretenni csapatokat. A számok nálunk rendben vannak, de valamiért ez az eredményességen nem látszódik. Hinni kell a fejlődésben, bízni kell a közösen kitalált tervben. Mi ezért vagyunk biztosak abban, hogy jó úton járunk. A szurkolói kritikákat nem veszem személyesnek, mindannyian erősek vagyunk és törekszünk a sikerre” – fogalmazott Pochettino a szombati, Burnley elleni hazai bajnokit felvezető sajtótájékoztatón.

„A rendelkezésre álló adatok alapján az első négy hely valamelyikén kellene állnunk. Ám ilyen-olyan okokból nem ott vagyunk. Hiába lősz 20 alkalommal is kapura, mint tettük a Leicester ellen, ha nem találsz be, az ellenfél pedig egy kaput eltaláló lövésből 2 gólt is szerezhet. Ilyen a futball” – hangsúlyozta az argentin szakember, aki tavaly nyáron foglalta el a Kékek kispadját.

A BBC azonban beszámolójában rámutatott, hogy a Chelsea egyedül a meccsenkénti várható gólszám (xG) tekintetében tartozik a Premier League legjobb négy csapata közé – e téren egészen pontosan negyedik a londoni együttes, amely 27 meccs után 47–45-ös gólkülönbséget tud felmutatni.

Minden más mutatóban azonban a negyediknél rosszabb helyezést ér el, ideértve például a rúgott és a kapott gólok, a kaput eltaláló lövések, a passzok és az ellenfél tizenhatosán belül labdaérintések számát, valamint a labdabirtoklást is.

Pochettino egyébként arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy ez a Chelsea egyszer megnyeri az angol bajnokságot, de arra is utalt, nem biztos, hogy ő lesz-e az, aki bajnoki címre vezeti a csapatot.

„Tudjuk, mit csinálunk, és egy nap meg fogjuk nyerni a Premier League-et. Ha nem, akkor egy másik edzői stáb érkezik, hogy megcsinálja, mert ennek a folyamatnak meg kell történnie” – fogalmazott.

Mint ismert, a Chelsea több mint 1 milliárd fontot költött átigazolásokra azóta, hogy Todd Boehly alig két éve átvette a londoni egyesület irányítását.

Ennek ellenére fennáll a veszélye, hogy egymás után a második szezonjában is lemarad az európai színtérről a csapat.

A Kékek szurkolói egyre elégedetlenebbek, a legutóbbi hazai meccseken a korábbi tulajdonos – a klubtól a brit kormány szankciói miatt megválni kényszerült – Roman Abramovics, valamint az egykori menedzser, José Mourinho nevét skandálták.