Legalább harminc százalékkal csökkentik a játékosok fizetését a Vasasnál

Súlyos következményei lesznek a kiesésnek.

Bár két forduló még hátra van az NBI-ből, a hétvégén matematikailag is biztossá vált, hogy a Vasas FC búcsúzik az élvonaltól. A kiesésnek pedig súlyos következményei lesznek… A klub hétfő délután hivatalos közleményben jelezte, hogy Nagy György többségi tulajdonos állománygyűlést tartott, és a jelentős költségcsökkentés mellett arról is beszámolt, hogy továbbra is Nagy Miklós marad a csapat sportigazgatója.

„A Vasas Futball Club játékosai és stábtagjai állománygyűléssel indították a heti munkát. Az élvonalból való kiesést követően a klubvezetés ma reggel 9 órától állománygyűlést hívott össze, mely során drasztikus, a jövőt befolyásoló bejelentések hangzottak el. Az eseményen a csapat és a stáb minden tagja megjelent, tehát a bejelentés teljes létszám előtt zajlott. Nagy György többségi tulajdonos az állománygyűlés során kijelentette és ezzel határozottan egyértelművé tette, hogy a sportigazgatói pozíciót továbbra is kizárólag Nagy Miklós látja el, továbbá a sportigazgatót megbízta, hogy a következő két hétben – melynek határideje 2023. május 30. – készítse el a másodosztályra vonatkozó, gazdasági és szakmai szempontból egyaránt megfelelő és kivitelezhető költségtervet” – fogalmazott a vasasfc.hu közleménye.

A hivatalos tájékoztató ugyan részletekről nem számolt be, de az nso.hu értesülése szerint a kiesés miatt a 800 millió forint központi támogatás nagyságrendekkel csökken, sőt a főszponzor is kevesebb összeggel támogatja majd az együttest.

Ez pedig azt jelenti, hogy a csaknem hárommilliárd forintra rúgó NB I-es költségvetés jelentősen megcsappan. A többségi tulajdonos a bevételkiesések miatt a tervek szerint legalább 30 százalékkal csökkenti a fizetéseket.

Ha mindezek tükrében netán eredménytelenül végződnek a tárgyalások a játékosokkal, és nem sikerül várhatóan ütőképes csapatot kialakítani vállalható költségvetés mellett, a tulajdonosok úgy dönthetnek, hogy az FC-t jelképes, egyforintos összegért visszaadják a 24 szakosztályt működtető, évi 1.5 milliárd forintból gazdálkodó Vasas SC tulajdonába. Ez akár a labdarúgócsapat megszűnését is jelenthetné.

Mint ismeretes, a Vasas FC 2011 és 2023 között háromszor búcsúzott az élvonaltól, hét idényt játszott az NB II-ben, ötöt az NB I-ben.

