Lecsapott a koronavírus: elmarad a Manchester City meccse

Többen is elkapták a koronavírust a keretében, így elmarad a csapat Everton elleni találkozója.

A Goal angol kiadása úgy fogalmaz, hogy számos megbetegedés történt Pep Guardiola keretében, így el kell halasztani a hétfőre tervezett bajnokit.

A City közleményt is adott ki, amelyben megerősítette a halasztás tényét és azt is, hogy a betegségek miatt nem tud kiállni az együttes. „A tesztelés legutóbbi fordulója után a korábban már jelzett négy megbetegedés mellett több új esetet is regisztráltak” – fogalmazott a klub, amely hozzátette, hogy orvosi véleményt is kértek és így döntöttek a halasztás mellett.

Több csapat

A City arról is szólt, hogy a játékosokat és a stábot is érinti a megbetegedés és a Premier League, valamint az Egyesült Királyság előírásait is figyelembevették, amikor meghozták a döntést. A halasztás mellett bezárták a City edzőközpontját is.

A cikk lejjebb folytatódik

A Premier League is közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmaz, hogy az orvosok tanácsát követve engedélyezték a mérkőzés lemondását és azt is jelzik, hogy a klubnál további tesztelések várhatóak.

„A döntést a játékosok és az edzők egészségének a védelmében hozták meg. A Premier League továbbra is bízik a protokolljában és abban, hogy a szabályokat mindenki betartja.”

Regisztrálj az Unibet oldalán, tippelj és nyerj. Goal olvasóknak extra 10 000 Ft bónusz!