Laza elegancia a spanyolok edzésén Thiago és Rodri jóvoltából

Ezen a szinten nem meglepő, hogy valaki olyan hosszú pontos átadásokat tud adni, mint Thiago Alcantara vagy Rodri a spanyolok edzésén, mégsem sokan "zenélnek" úgy a labdával, mint a liverpool középpályása.

A spanyol labdarúgó-szövetség által közzétett videóban Thiago és Rodri egymástól távol állva passzolgatnak és tartják levegőben a labdát - közelről figyelhetjük meg, ahogy a Barca-nevelésű egykori Bayern-sztár a játékszerrel bánik.

Could watch Thiago and Rodri doing this all day 🥰pic.twitter.com/T2kh1VMg8R