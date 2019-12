Laurent Koscielny elárulta, miért hagyta el az Arsenalt

Nem a legideálisabb körülmények között távozott az Ágyúsok egykori csapatkapitánya.

Laurent Koscielny, az egykori csapatkapitánya a nyári átigazolása óta először beszélt nyíltan arról, hogy miért hagyta el az Ágyúsokat.

A veterán francia védő utoljára a ellen 4-1-re elveszített Európa-liga finálé során viselte a londoni csapat mezét, majd nyáron megtagadta az elutazást a csapat amerikai edzőtáborába.

A 34 éves játékos végül az európai kupaindulásért harcoló Bordeaux-nál kötött ki, ahol hétről-hétre pályára is lép.

- Meg tudom érteni, hogy a szurkolókat meglepete a távozásom. Ezt senki nem várta, de egyszerűen megfogalmazva már nem voltam annyira boldog, mint az első napomon. A családommal vissza akartunk térni Franciaországba, én pedig új kihívásra vágytam - nyilatkozta Koscielny a Canal +-nak.

A védő távozását követően rövid ideig Granit Xhaka viselte a csapatkapitányi karszalagot az Arsenalnál, de miután egy rosszul sikerült meccsen a lecserélésekor elküldte melegebb éghajlatra az őt kifütyülő szurkolókat, a helyét Pierre-Emerick Aubameyang vette át.

- Nagyon örülök annak, hogy Aubameyang lett a kapitány. Minden jót kívánok a csapatnak, még úgy is, hogy most egy nehezebb periódust élnek át. Ilyenkor mutatkozik meg, hogy készen állnak-e harcolni egymásért.

Az Arsenal valóban nem a legjobb időszakát éli, hiszen a hétfő esti West Ham elleni meccsnek már a tabella második feléből vágnak majd neki, és mindössze 4 pont választja el őket a kiesőzónától.

Koscielny ugyan még a játékospályafutására koncentrál, de ő is tisztában van vele, hogy 34 évesen már a jövőre is gondolnia kell, és akár edzőként is el tudja képzelni magát:

- Nagyon jól érzem magam a futball világában, úgyhogy lehet, hogy élni fogok a sportigazgatónk által a szerződésembe foglalt lehetőséggel, és kipróbálom magam edzőként. Az biztos, hogy nem leszek televíziós szakértő!

