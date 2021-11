Laporta pontosította, hogyan térhet vissza Messi és Iniesta

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Akkor azt mondta Joan Laporta, hogy Dani Alveshez hasonlóan Lionel Messi és Andrés Iniesta is visszatérhet a Barcelonához. Most azonban pontosított az elnök: „Ők maguk mondták, hogy vissza akarnak térni a Barcához, és most nem játékosként beszélek róluk. Ők jelentették ki, ráadásul nyilvánosan.”



Ez tehát jó eséllyel azt jelenti, hogy a katalánok szurkolói tétmeccsen már nem láthatják sem Messit, sem Iniestát gránátvörös-kék mezben pályára lépni.

