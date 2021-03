Laporta figyelmeztet: ha nem engem választotok meg, Messi elmegy

Bár a Barcelona még áll a spanyol kupában, valamint a Bajnokok Ligájában is -bár mindkét sorozatban reménytelennek tűnik helyzetük - és a bajnokságban is próbálják ledolgozni hátrányukat az Atletico Madriddal szemben, most ne ma futball van a főszerepben a katalán klubnál, hanem a politika. Hétvégén elnököt választ az egyesület, Laporta, a legnagyobb esélyes pedig figyelmeztet: Messi, csak akkor marad, ha őt választják elnökké.

"Ha nem én nyerek, biztos vagyok benne, hogy Messi itthagy minket. Nagyon jó a kapcsolatom Messivel és megfogja hallgatni az ajánlatom" - mondta a katalán RAC1 rádiónak Laporta.

"Megfogja fontolni az ajánlatomat, de arról meg vagyok győzödve, hogy ha nem én lesz az elnök, akkor nem kíván a Barcelonában maradni. Messi egyáltalán nem elégedett Freixa-val (másik elnökjelölt- szerk.). Nem érdeklli a pénzt, azt szeretné, hogy egy olyan csapat legyen körülötte, amely trófeákért harcol. Biztos vagyok benne, hogy érdekelni fogja az ajánlatom, de csak az enyém. Ha más nyer, elmegy" -mondta a spordiplomata, aki második ciklusára készül a Barcelna élén.

Mint ismert, Messi az idény végén szabadon igazolható játékosként távozhat a gránátvörös-kékektől. Amennyiben távozik a City és a PSG a legesélyesebb a szerződtetésére.