Lapértesülés: Szoboszlai eldöntötte, hogy hol folytatja!

A Sky informcáiói szerint Szoboszlai Dominik döntött: Lipcsében folytatja a pályafutását!

A Sky internetes oldala szerint sokat már nem is kell várni, mert a klub és a magyar játékos úgy döntött, hogy már most a télen átigazol a német élvonalban szereplő együtteshez, sőt már karácsony előtt be akarják jelenteni az üzletet.

Szoboszlai Dominik kivásárlási ára 25 millió euró és a játékos iránt érdeklődőtt az , a , a és a is.

Regisztrálj az Unibet oldalán, tippelj és nyerj. Goal olvasóknak extra 10 000 Ft bónusz!

Sky sources: Dominik Szoboszlai to Leipzig is close to being done. Player decided to join the side despite the interest from all over Europe. Only last details missing. Both clubs want to announce the deal before Christmas #TransferUpdate https://t.co/ZpgXa4xUym