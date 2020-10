Lapértesülés: Kylian Mbappé bejelentette, hogy a Real Madridba akar szerződni!

A spanyol OK Diario cikke szerint Kylian Mbappé bejelentette a vezetőinek, hogy a nyáron távozni akar és a Real Madridban akarja folytatni a pályafutását!

A királyi klub már évek óta próbálja magához csábítani a csatárt, ám eddig akadályokba ütközött. Ellenben úgy tűnik, most egyszerűbb lesz a helyzet, mert több lap is írt róla, hogy Mbappé közölte a párizsi klubbal, hogy el akar menni. A támadó és az ügynöke is meg akarja győzni a PSG tulajdonosait, hogy a játékos jövő nyári távozásával mindenki jól jár. Mbappé szerződése 2022-ig érvényes, vagyis ha jövő nyáron vált klubot, akkor pénzmozgás is történik.

Ugyanakkor a PSG nem szokta csak úgy eladogatni a játékosait – nincs rászoruva… Verrattit nem engedték el a Barcába, Rabiotnak volt egy éve a lelátón, mert nem akart hosszabbítani, vagyis Mbappé sem számíthat könnyű időszakra. A cikk szerint Mbappé megpróbál háború nélkül távozni és állítólag arról akarja meggyőzni a PSG-t, hogy a Real minden pénzt hajlandó érte kifizetni. Emellett pedig mindenhol elmondja a csatár, hogy mindent megtesz a PSG BL-győzelméért, de azt is tudatosítja mindenkiben, hogy el akar menni.

Ami szintén fontos lehet a csatárnak, az a PSG és a Real remek kapcsolata. Ennek köszönhetően Mbappé elérheti azt, hogy a párizsiak ne is tárgyaljanak mással csak a Real Madriddal. Mbappé a hírek szerint meg akarja őrizni a békét, szépen akar elválni a PSG-től, de mindenképpen el akar menni, hogy tovább építhesse a pályafutását.