Lanzafame: Az elvégzett munka kezd kifizetődni

A Ferencváros támadója elégedetten értékelt az MTK elleni siker után.

Davide Lanzafame, a támadója hétvégén 2 gólt szerzett az elleni Örökrangadón.

Az olasz játékos ezzel 12 gólos, így vezeti a góllövőlistát.

A Fradi sikerének köszönhetően már 8 ponttal vezeti a tabellát a előtt.

- Csatárként mindig örülök, ha a kapuba találok, boldoggá tesz, hogy ez most kétszer is sikerült. A második gólomnál feszülten figyeltem a labdát, hogy a kapufáról merre pattan, szerencsére a hálóban kötött ki - kezdte mondandóját az FTC támadója az NSO-nak adott interjújában.

- Úgy érzem, ez volt az a pillanat, amely végleg megnyugtatta a csapatot. Az első félidőben szinte végig remekül játszottunk, hasonló teljesítményt nyújtottunk, mint legutóbb a ellen. A térfélcserét követően inkább a védekezésre helyeztük a hangsúlyt, így a második játékrész nem volt olyan látványos, de a győzelmet megszereztük, és ez a lényeg - vélekedett Lanzafame, majd elmondta a Fradi sikerének egyik kulcsát is.

A cikk lejjebb folytatódik

- Játékunk egyik fő eleme a szélsők foglalkoztatása, ez most különösen jól sikerült, mivel mindhárom gólpassz onnan érkezett. Balról és jobbról is kiváló labdákat kaptam, nekem csak élnem kellett a lehetőségekkel. A bajnokságból még sok van hátra, de, ahogy nyolcpontos előnyünk is mutatja, az elvégzett munka kezd kifizetődni.

