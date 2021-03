Lang: „Valakinek mindig nyomás alatt kell tartania Lewandowskit”

Nyerj 20-szoros pénzt a Magyar-Lengyel VB selejtezővel! Regisztrálj és tippelj a meccsre! Hajrá Magyarok!

Lovrencsics Gergő a lengyel csapatot, a magyar labdarúgó-válogatott első világbajnoki selejtezős ellenfelét kicsit erősebbnek tartja, mint azokat az együtteseket, amelyekkel a Nemzetek Ligájában játszottak.

„Főleg, mert van náluk egy Lewandowski” – utalt a Ferencváros védője a nemzetközi szövetségnél az elmúlt év legjobbjának választott támadóra a telki edzőközpontban tartott hétfői sajtótájékoztatón.

A csütörtöki, hazai mérkőzés előtt Lang Ádám is kitért a Bayern München csatárára, kérdésre válaszolva kiemelte annak a fontosságát, hogy a különböző meccsszituációkban képesek legyenek Lewandowski lépéseire reagálni.

„Vakinek mindig nyomás alatt kell őt tartani, ott kell mellette lenni” – hangsúlyozta.

A ciprusi Omonia védője úgy vélekedett, hogy a magyar csapat építhet arra, ami a Nemzetek Ligájában összeállt, mint mondta, a lengyelek ellen fejben kell rendben lenniük a játékosoknak.

„Egy nagy csapat lesz az ellenfelünk, de megmutattuk már, hogy ilyenek ellen is tudunk játszani. Mindenki nagyon várja a meccset, szeretnénk jó eredményt elérni” – tette hozzá.

Lovrencsics beszélt arról is, hogy szép négy évet töltött Lengyelországban, illetve, hogy lengyel felesége neki szurkol, de más sportág esetében más lenne a helyzet.

A felkészülést illetően elmondta, hogy mivel a keret jelentős része csak most érkezett meg Telkibe, eddig többnyire kiscsoportos játék szerepelt a programban, de most, hogy már a külföldön játszók is megérkeztek, előtérbe kerül a taktika és konkrétan a lengyelek elleni mérkőzés. A magyar válogatott csütörtökön 20.45-től játszik a Puskás Arénában, zárt kapuk mögött a lengyel csapattal, majd három nappal később San Marino, március utolsó napján pedig Andorra vendége lesz.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar válogatott a lengyelek elleni mérkőzéssel megkezdi a világbajnoki selejtezősorozatot. Marco Rossi csapatának sikere jól fizet az Unibetnél, a fogadóiroda majd négyszeres pénzt kinál ezért.