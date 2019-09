Lampard: Jobban játszottunk a Liverpoolnál

A Chelsea hazai pályán szenvedett vereséget az angol bajnokság rangadóján.

Frank Lampard elégedett a teljesítményével a elleni 2-1-es vereség ellenére.

A Vörösök már az első fél órában kétgólos előnyre tettek szert Trent Alexander-Arnold és Roberto Firmino góljaival.

Firmino találata előtt Azpilicueta gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető, mivel Mason Mount előtte lesen kapta a labdát, de később N'Golo Kanté góljával szépítettek a Kékek, majd Mount és Batshuayi is kihagyott egy-egy nagy helyzetet.

A vereség miatt a Chelsea jelenleg 8 ponttal áll a tabellán, ráadásul Frank Lampard lett az első edző a Stamford Bridge-en, aki az első négy hazai meccse közül egyet sem tudott megnyerni.

Az angol szakember azonban úgy gondolja, a mutatott játék alapján a csapata többet érdemelt volna a mérkőzésen:

- A teljesítményt tekintve mi voltunk a jobb csapat. Nagyobb energiával és lelkesebben játszottunk. Ezért is tapsoltat meg minket a szurkolók a meccs végén, most pedig előre kell néznünk.

A 41 éves szakember ugyan csalódott volt az eredmény miatt, de Mount érvénytelenített találata esetén nem tagadta az ítélet jogosságát:

- Szeretném azt hinni, hogy talán majd a mi javunkra is születik néhány ilyen ítélet, de Mason egy kicsivel valóban lesen helyezkedett. Ezzel együtt kell élnünk. Persze szomorú, hogy már megünnepeltük a találatot, de ha valóban helyes döntéseket akarunk, akkor ezt el kell viselnünk. Ez az ítélet megváltoztatta az atmoszférát a pályán és kicsit leeresztettünk, de azon a ponton megérdemeltük volna, hogy egyenlő állásról folytassuk.

Nincs még hazai győzelünk, és ezen változtatni akarunk. Ha pedig továbbra is így játszunk, akkor hiszem, hogy sikerülni fog. Sok fiatal játékos került most be a csapatba, és két olyan csatár is távozott, akik tavaly fontos szerepet töltöttek be.

Egyrészt megvan a hátránya annak, ha egy csapat egyszerre sok fiatalt próbál beépíteni, de Lampard örül neki, hogy erre lehetősége van:

- Az emberek azt mondják, hogy az átigazolásoktól való eltiltás rossz dolog a Chelsea-nek, és rövid távon ez persze igaz is. Viszont nekünk van egy hosszabb távú elképzelésünk amiben szerepet kaphatnak az olyan játékosok, mint Mason Mount, Fikayo Tomori és Tammy Abraham.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!