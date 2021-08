La Liga: „Csak Messi kedvéért nem fogunk a szabályokon változtatni"

Lionel Messi 21 év után elhagyta a Barcelonát. A távozás okainak és sajtó visszahangjainak jártunk utána.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Tegnap este hatalmas sokk érte a Barcelona szurkolóit. Lionel Messi 21 év után hivatalosan is elhagyta a gránátvörös-kékeket. A sokk hatást bánat követte. Talán még maga Messit is rosszul érintették a történtek, hiszen a hatszoros aranylabdás mindenben megegyezett a klubbal, 50%-os fizetéscsökkentésbe is belement azért, hogy szeretett csapatánál maradhasson, és arra számított, hogy a héten már pályára léphet a Juventus elleni felkészülési mérkőzésen.

Aztán csütörtök este jött a Barcelona közleménye, ami mindent megváltoztatott. A katalánok megírták, hogy azt szerették volna, hogy Messi maradjon, azonban a La Liga pénzügyi szabályai miatt ez lehetetlen.

A katalánok igazgatótanácsa, Joan Laporta elnök vezetésével hónapok óta arra törekedett, hogy Messi szerződését valahogy meghosszabbítsák, és az elnök a sajtónak is folyamatosan azt kommunikálta, hogy a játékmester nem megy sehova. A napokban fel is röppent a pletyka, hogy az argentin 5 éves szerződést fog alírni a katalánokkal, és tegnap este az egész sportsajtó arra számított, hogy a Barcelona végre bejelenti a játékos maradását.

Azonban nem így történt. Pedig a Barcelona még Sergio Agüerót, Messi legjobb barátját is leigazolta, hogy a csapatkapitányát maradásra bírja. De végül a logika és a hideg, érzelemmentes matematika győzött.

Messi és a Barcelona megállapodása nem formalizálható, ennek hátterében pedig a Liga új szabályai állnak, amelyek fizetési sapkát vezettek be a kluboknál. Ez azt jelenti, hogy egy meghatározott keretnél nem lehet magasabb a klub összes bérköltsége. Ez az oka annak, hogy klublegendának 21 év után távoznia kell a Nou Campból.

A La Liga elnöke, Javier Tebas korábban egyértelművé tette a liga álláspontját:

„Csak Messi kedvéért nem fogunk a szabályokon változtatni. A ligát olyan világsztárok, mint Neymar és Ronaldo távozása sem érintette rosszul anyagilag. Ráadásul a 34 éves Messi pályafutása ebben a bajnokság már a végéhez közeledik.”

A sportsajtó különböző állásponton van Messi ügyével kapcsolatban. Egyesek szerint az egész csak egy színjáték volt, a Barcelona soha nem akarta megújítani Messi szerződését. Mások szerint a Barcelona csak így szeretné kierőszakolni, hogy a liga engedjen a fizetési korlátokkal kapcsolatban. A közösségi oldalakon, a rádiókban, a televíziókban, a sportújságokban rengeteg Barcelona szurkoló adott hangot hatalmas bánatának. A spanyol Sport-ban Lluis Mascaro újságíró pedig azt követelte, hogy hozzák nyilvánosságra a teljes igazságot.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar válogatott Anglia ellen folytatja a világbajnoki-selejtezőit. Ha a csapat második lesz a csoportban, akkor a szerencsés fogadó 2,75-szörös pénzt nyerhet.