Kylian Mbappé a szemét forgatta, miután szertefoszlott a PSG BL-álma – VIDEÓ!

A francia sztárcsatár a saját felelősségét sem tagadta le a kiesés után.

Kylian Mbappé és a Paris Saint-Germain számára kedd este egy újabb Bajnokok Ligája-álom ért véget, amit a Borussia Dortmund kíméletlen hatékonysággal foszlatott szét.

Bár a párizsi sztárcsapat több mint 30 kapura lövést eresztett el és négyszer a lécet is eltalálta, gólt csak a Bundesligában jelenleg ötödik helyezett német együttes szerzett, amely így a párharc első mérkőzéséhez hasonlóan ezúttal is 1–0-ra győzte le ellenfelét.

A francia csatárklasszis így ebben az idényben már nem tehet mást az európai labdarúgás királykategóriájában, minthogy szurkol leendő csapatának, a Real Madridnak – de csak a szemét forgatta a kérdésre, hogy megteszi-e…

A Paris Saint-Germain számára egy újabb szezon ér véget anélkül, hogy magasba emelhetné a legrangosabb európai trófea. Pedig a dúsgazdag katari tulajdonosok szeme előtt jó ideje a Bajnokok Ligája-győzelem lebeg, regnálásuk óta hatalmas összegeket költöttek olyan sztárjátékosokra, mint például Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Lionel Messi és persze Kylian Mbappé.

Ám hiába minden… A párizsiak eddig csak egyszer, 2020-ban tudtak döntőbe jutni, akkor a Bayern München ellen buktak el.

Most az elődöntő jelentette a végállomást.

Szimbolikus kép készült a hármas sípszót követően: Kylian Mbappé lehajtott fejjel és combjára tett kézzel dőlt előre. A 25 éves sztárcsatár – a klub történetének legeredményesebb játékosa – minden bizonnyal az utolsó BL-mérkőzését játszotta PSG-mezben, a nyáron várhatóan csatlakozik a Real Madridhoz.

A világbajnoki arany- és ezüstérmes már bejelentette, hogy hét év után távozik Párizsból. Ezután sokan várták tőle, hogy most aztán, mintegy búcsúzóul a legrangosabb európai kupasorozatban is megmutatja – de nem így történt, a L’Équipe például az egyik leggyengébb osztályzattal, kettessel értékelte a kedd esti, Dortmund elleni teljesítményét.

Miközben a Borussia játékosai ünnepeltek, Mbappé csüggedtnek tűnt, amikor levánszorgott a pályáról.

„Mindig nyerni akarunk a PSG-ben, úgyhogy most szomorúak vagyunk. Gólt kellett volna szereznünk. Megvoltak a lehetőségeink, de nem lőttük be őket, és ha nem vagyunk hatékonyak, akkor nem lehet továbbjutni. Nem kell most mindent lerombolni, a csapat mindent megtett, hogy büszkék lehessenek a szurkolóink. Hosszú folyamat a Bajnokok Ligája megnyerése, és biztos vagyok benne, hogy a PSG nincs már messze ettől. Ez azonban most nem volt elég, de alapoznunk kell azokra a dolgokra, amik működtek, mert van még egy kupadöntőnk. Nem akarok az ellenféllel foglalkozni, de jobbak voltak mindkét meccsen, mindenki levonja majd a maga következtetéseit. Az igazság az, hogy ők a kevés helyzetből is gólt lőttek, nekünk a sokból sem sikerült. Nem szeretek balszerencséről beszélni, amikor jó vagy, akkor nem kapufa lesz, hanem gól” – nyilatkozta az AP beszámolója szerint Kylian Mbappé, aki a saját felelősségét sem tagadta le:

„Próbáltam segíteni a csapatot, de ez most nem volt elég. Ha a hatékonyságról beszélünk, akkor én vagyok az első számú célpont, nekem kell gólokat szereznem, eldöntenem a meccseket. Ha sikerül, akkor éltetnek, ha nem, akkor kritizálnak, de ezt is el kell fogadnom, nincs ezzel probléma. A csapat szereplése nem volt rossz, tekintve, hogy milyen sok a fiatal, de ez a PSG, mindig nyerni akarunk”.

A francia szupersztár a jövőjét illetően ezúttal is szűkszavúan nyilatkozott. Amikor azt kérdezték tőle, hogy az utolsó európai meccsét játszotta-e a PSG-ben, csak annyit válaszolt:

„Ebben a szezonban biztosan”.

Még ennyire sem volt beszédes, amikor azt a kérdést kapta, hogy drukkol-e a Real Madridnak a BL-elődöntő szerda esti visszavágóján. Csak a szemét forgatta és elsétált…

Kylian Mbappé valószínűleg utolsó meccsén a PSG-ben – amely már megszerezte a francia bajnoki címet – egyébként egy döntőben játszhat: május 25-én, a Lyon ellen, a Francia Kupában.

Lille-ben – és nem a Bajnokok Ligája-finálénak otthont adó Londonban…