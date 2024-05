Kupagyőztes kapussal erősített a Zalaegerszeg – HIVATALOS!

Gundel-Takács Bence 2+1 éves szerződést írt alá.

Fogadj 20-szoros szorzóval a BL-döntőre és a magyar válogatott góljára Svájc ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A Budafoki MTE csapatától átigazoló Gundel-Takács Bence a következő szezontól a ZTE mezében gyarapíthatja élvonalbeli mérkőzéseinek számát – jelentette be hétfőn a zalai klub.

A 26 éves játékos 2+1 éves szerződést kötött a Zalaegerszeggel.

Gundel-Takács a helyi Tabán FC csapatában kezdett el megismerkedni a labdarúgással, majd tizenhárom évesen átkerült az MTK Budapest egyesületéhez, ahol három évet töltött. Ezután a Puskás Akadémia korosztályos csapatait erősítette, az élvonalban elsőként pedig az Újpest FC adta meg a lehetőséget az akkor még csak 19 éves játékosnak, hogy bizonyíthasson.

A 2017/18-as Magyar Kupa negyeddöntőjében szerephez jutott és abban az évben végül a serleget is sikerült elhódítaniuk a liláknak, így ő is kupgyőztesnek mondhatja magát.

Ezt követően volt a Fehérvár, kölcsönben az ETO és a horvát másodosztályú Jarun, valamint legutóbb a Budafok labdarúgója is. Tagja volt a tavaly kupadöntőig menetelő budafoki együttesnek, amelynek a kapuját a most véget ért szezonban 34 másodosztályú bajnokin védte.

„Nagyon örülök neki, hogy ideigazolhatok, és azon felül, hogy szakmailag egy jó lehetőségnek tartom, érzelmi része is van a szerződésemnek, mivel anyai ágon zalai az egész család. Édesanyám Teskándon nőtt fel, kiskoromban én is rengeteg nyarat töltöttem lent, nagyon szép emlékeim vannak róluk. Nagypapám ebből adódóan Egerszeg-drukker, úgyhogy remélem, ezzel neki is örömet tudok okozni. A terveim között szerepel, hogy minél jobb helyezését érjen el a csapat, ha jól tudom, az elmúlt években a hatodik hely fölött nem nagyon járt a klub, ezt jó lenne megtörni, illetve odaérni egy európai kupasorozatba. Minél több kapott gól nélküli meccs és győzelem a cél” – idézte Gundel-Takács szavait a ZTE honlapja.