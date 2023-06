Kupadöntőstől igazolt középpályást a Honvéd – Hivatalos!

Adorján Krisztián és a klub céljai azonosak: feljutni az NB I-be.

A Budapest Honvéd szerződtette Adorján Krisztiánt a Budafokból.

A 30 esztendős középpályás az előző két idényben a másodosztályú, ám idén Magyar Kupa-döntőt játszott Budafok futballistája volt, most pedig az NB I-ből kiesett Honvédhoz igazolt.

„Mindenképpen szerettük volna a tengelybe igazolni játékost, akinek nemzetközi és NB II-es tapasztalata is van, ami sokat segíthet a fiataloknak a pályán és az öltözőben is, Krisztián pedig egy ilyen futballista” – nyilatkozta Kun Gergely, a Budapest Honvéd ügyvezetője a klub hivatalos honlapjának.

Mindössze 16 esztendős volt Adorján Krisztián, amikor az MTK-tól szerződtette a Liverpool, majd megfordult a holland Groningen, az albán Partizani és az ír Dundalk gárdájánál is is, míg Olaszországban a Novarát és a Virtus Entellát is erősítette. A Liverpoolnál az U21-es csapatban szerepelt, a holland első osztályban 19, az ír első ligában 16 meccset játszott, de van 38 Serie B-meccse, sőt játszott az Európa-ligában is, összesen több mint egy évtizedet töltött el légiósként.

„Rengeteg köszönhetek a külföldi időszaknak, nagyon sokat tanultam belőle. Minden országban más kultúrával, más játékstílussal találkoztam, örülök, hogy ennyi helyen szerepeltem és ilyen hosszú időt légióskodhattam” – tette hozzá Adorján Krisztián.

Ami pedig a jövőt illeti...

„Szeretnénk feljutni a Honvéddal az NB I-be. Ehhez nagyon sokat kell dolgoznunk, kemény menet lesz, de a klubnak és nekem is azonosak a céljaink: kerüljön vissza a Honvéd az első osztályba!” – szögezte le a játékos.