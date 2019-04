Különös ok miatt kéri bajnokija halasztását az MTK

A Haladás elleni bajnokit érintheti a kérelem.

Az Budapest vezetése rendkívüli helyzet miatt halasztási kérelemmel fordult az MLSZ Versenybizottságához a elleni bajnoki mérkőzés kapcsán - adta hírül az mtkbudapest.hu.

A budapesti klubnál többen gyomorproblémák miatt nem tudtak a hét jelentős részében edzeni.

A klub közleménye szerint nem tudnának a vírus terjedése miatt megfelelően felkészülni a találkozóra, és nem áll rendelkezésünkre annyi egészséges labdarúgó a keretben, hogy vállalni tudják a soron következő bajnoki mérkőzés lejátszását.

- A debreceni bajnoki mérkőzés másnapján csapatunk egyik játékosa rosszul érezte magát, lázzal, hasmenéssel, hányással és végtagfájdalmakkal küszködött. Azonnali kezelést kapott, így két napon belül jobban is lett, viszont hétfőtől kezdve sorra, egymás után több játékosnál is hasonló - gyomor bélhuruttal járó vírusinfekcióból fakadó - tünetek léptek fel. Mindenki megkapta a megfelelő terápiát, akadt, akinél antibiotikumos kezelésre is szükség volt. A keret jelentős része legyengült állapotban van, egyrészt a vírusos betegség miatt, másrészt mert az edzéseken értelemszerűen nem tudtak részt venni a hét közepéig. Mindent megtettünk azért, hogy a játékosok minél jobb állapotba kerüljenek, és hogy megakadályozzuk a továbbfertőződéseket, de utóbbi ezzel együtt sem zárható ki. Mivel az U19-es együttesünk is Budapesten készül, így sajnos náluk is jelentkeztek hasonló tünetek, így a keret feltöltése onnan sem megoldható - adott tájékoztatást a csapatnál fellépő problémákról Dr. Dreissiger Imre, az MTK Budapest orvosa.

Amennyiben az MLSZ Versenybizottsága elfogadja a halasztást, a találkozót április 23-án vagy 24-én rendezhetik meg.

