Különleges emléket állított a Fradi a 120. évfordulóra

A klub egy ötletes fotóval is ünnepelte a 120. évfordulót.

legnépszerűbb sportegyesülete, az 1899-ben alapított Ferencvárosi Torna Club 2019. május 3-án ünnepelte alapítása 120. évfordulóját - adta hírül a fradi.hu.

Az FTC és Önkormányzata a jeles dátum alkalmából rendezett ünnepségsorozat első állomásaként ünnepélyes sajtóeseményen nyitotta meg a Fradi eddigi 120 évének dicsőséges történetét bemutató nagyszabású, egyedülálló szabadtéri fotófesztivált. A sajtóesemény azonban nem csak erről marad emlékezetes, készült ugyanis egy különleges fénykép is a Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dísztermében.

A Fradi Múzeum páratlan gyűjteményében őriz egy fényképet, amely valamikor az 1920-30-as évek fordulóján készülhetett. A felvételen ifj. dr. Springer Ferenc és kortársai láthatóak, minden bizonnyal egy bajnoki vacsorán.

Fotó forrása: Fradi.hu

A fénykép felkeltette a maiak érdeklődését is, akik úgy döntöttek, egy apró, ötletes módon is emléket állítanak az FTC alapításának 120. évfordulóján. Ezért úgy rendezték be a Polgármesteri Hivatal Dísztermét, hogy az apró díszletek, mint például az asztalokon látható, korhű szódásüvegek, vagy a sarokban álló háromfős személyzet, mindenben emlékeztessenek az archív felvételre, ráadásul a mai képen egy másik legendás örökség is emléket állít: ifj. dr. Springer Ferenc helyett dr. Springer Miklós szerepel a fotón.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

Fotó forrása: Fradi.hu