Kubatov: „Szerhij Rebrov felmondott!”

Szerhij Rebrov és a Ferencváros kapcsolata egy szövevényesebbnek tűnik. Az ukrán szakember a Honvéd elleni utolsó meccset követően azt nyilatkozta, hogy nem tudja mit tartohat neki a nyár, majd a sajtótájékoztatón nehezményezte, hogy a klub nem tárgyal vele. Kubatov Gábor, a zöld-fehérek elnöke a tévéadásban azonnal válaszolt is a felvetésre és azt mondta, hogy egy tisztázó beszélgetés keretében majd mindenki kiöntheti a szívét.

Aztán elkezdődtek a találgatások arról, hogy ki lesz Rebrov utódja. Most úgy tűnik, hogy Peter Stöger lesz a befutó, aki az Austria Wien-től érkezhez Budapestre. De szó volt már az olasz Roberto Donadoniról és Eusebio di Francescóról is.

És akkor szerda este Kubatov Gábor bedobta a bombát az Origónak adott interjújában:

„Az elmúlt 10 év egyik legnagyobb eredménye, hogy nem érzelmi, hanem racionális alapon közelítünk meg minden egyes fontos döntést. Az a mostani legnagyobb problémánk, hogy Szerhij Rebrov február 10-én felmondott a Ferencvárosnál. A menedzserén keresztül csak annyit közölt, hogy az év végén szeretne távozni, és keressünk új edzőt. Ez váratlanul ért. Eszem ágában sem volt váltani, és nem is tudok arról, hogy a klubon belül bármilyen áthidalhatatlan ellentét lett volna az edző és a menedzsment között. Felelős vezetőként nem tehetem meg, hogy a csapat itt álljon egy BL-selejtező előtt edző nélkül. Aki engem ismer, az tudja, hogy ha nekem valakivel problémám van, azt mindig a szemébe mondom, őszintén, de itt erről szó sem volt. Persze, van egy érzelmi része a dolognak. Azt hittem, hogy a megbecsülésünket legalább anyagilag kifejezzük, mert Rebrov európai szinten is nagyon jól keresett. Mi mindent megtettünk azért, hogy ő sikeres legyen. Egy zseniális edző, olyan, amilyenre mindig is vágytam, de el kell fogadnom a döntését. Szeretném, ha leülnénk és beszélgetnénk egymással. Ez még hátravan.”

Vagyis itt a magyarázat arra, hogy miért nem tárgyalt a Ferencváros azzal az edzővel, aki februárban közölte, hogy nyáron távozni akar, holott 2022-ig szerződése van.

A szakember menedzsere, Varga Sándor a Nemzeti Sport érdeklődésére elmondta, hogy egyelőre nincs érdemi változás ügyfelével kapcsolatban.

