Goal.com
Live
Kubatov Gáborfradi.hu
Bózsik Tamás

Kubatov Gábor 15 éve van a Ferencváros élén: saját magát idézte a jubileum alkalmából

Ferencvárosi TC
OTP Bank Liga NB I

A magyar rekordbajnok elnöke egy fotót tett ki a közösségi oldalára, amelyen a 2011-es nyilatkozata olvasható, közvetlenül azután, hogy egymillió euróért megvették a csőd szélén álló Ferencvárost.

2008 és 2011 között az angol üzletember, Kevin McCabe volt a Ferencvárosi TC többségi tulajdonosa és elnöke. Ez alatt az idő alatt egyre komolyabb anyagi nehézségei lettek a klubnak, mígnem 2011. március 31-én egymillió euróért gazdát cserélt az FTC. 

A jeles nap 15. évfordulójának alkalmából a csapat 2011-ben megválasztott elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán tekintett vissza. 

"A sírból hoztuk vissza a Fradit. A mai nap az ünneplésé, de holnaptól a tetteké lesz a főszerep" – nyilatkozta Kubatov azután, hogy visszavették a klubot McCabetől. 

Ezt követően még éveken keresztül a mindennapi túlélésért küzdött a Ferencváros, ám mára már maga mögött hagyta a nehéz időszakot. 

A 2015-16-os idényben az új éra első magyar bajnoki címét ünnepelhette, azóta pedig zsinórban hétszer végzett az NB I tetején. Ennek tetejébe a zöld-fehérek egyhuzamban hatszor jutottak be valamelyik európai kupasorozat főtáblájára, közte a 2020-21-es kiírásban a Bajnokok Ligája csoportkörébe is. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés