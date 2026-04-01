2008 és 2011 között az angol üzletember, Kevin McCabe volt a Ferencvárosi TC többségi tulajdonosa és elnöke. Ez alatt az idő alatt egyre komolyabb anyagi nehézségei lettek a klubnak, mígnem 2011. március 31-én egymillió euróért gazdát cserélt az FTC.

A jeles nap 15. évfordulójának alkalmából a csapat 2011-ben megválasztott elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán tekintett vissza.

"A sírból hoztuk vissza a Fradit. A mai nap az ünneplésé, de holnaptól a tetteké lesz a főszerep" – nyilatkozta Kubatov azután, hogy visszavették a klubot McCabetől.

Ezt követően még éveken keresztül a mindennapi túlélésért küzdött a Ferencváros, ám mára már maga mögött hagyta a nehéz időszakot.

A 2015-16-os idényben az új éra első magyar bajnoki címét ünnepelhette, azóta pedig zsinórban hétszer végzett az NB I tetején. Ennek tetejébe a zöld-fehérek egyhuzamban hatszor jutottak be valamelyik európai kupasorozat főtáblájára, közte a 2020-21-es kiírásban a Bajnokok Ligája csoportkörébe is.

