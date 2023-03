Közösen dobnák össze Messi fizuját a liga klubjai

Tiszta Amerika…! Az MLS 29 csapata nyúlna a zsebébe azért, hogy magukhoz csábítsák a hétszeres aranylabdást.

Lionel Messi még nem hosszabbította meg nyáron lejáró szerződését a francia Paris Saint-Germainnel, márpedig ha ez így marad, pár hónap és újra szabadon igazolhatóvá válik. Igaz, a hírek szerint a klub már dolgozik azon, hogy a következő idényre is megtartsa a hétszeres aranylabdást. Ám az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a párizsi szurkolók elégedetlenek a 35 éves klasszis teljesítményével, a legutóbbi hazai bajnokin még tüntettek is ellene.

Korábbi csapata, a Barcelona is visszavárja a világbajnokot, de csak bizonyos feltételekkel; például bele kellene törődnie abba, hogy a korábbiaknál jóval kevesebbet keresne a katalánoknál.

És itt evez be a képbe a tengerentúl…

A katalán Sport értesülése szerint az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság, az MLS 29 csapata már februárban megállapodott arról, hogy mindenki hozzájárul a hétszeres aranylabdás fizetésének fedezéséhez, amennyiben az átköltözik a kontinensre.

A hírek szerint Messi David Beckham klubjában, az Inter Miamiban játszana, de az érintettek úgy vélik, hogy a bajnokságra gyakorolt hatása nem csak a floridai együttesnek, hanem az egész ligának hatalmas lökést adna mind a jegyeladások, mind a közvetítési és marketingjogok szempontjából.

Az nso.hu szemléje szerint a SportBible cikkében feszegette azt a kérdést, hogy mennyire lenne igazságos az a liga, ahol az ellenfelek fizetik egy játékos bérét, ráadásul ha egy rivális miatt Messi megsérülne, azzal a sérülést okozó futballista a saját klubja befektetését „tenné taccsra”.

Ám úgy tűnik, Amerikában ez nem számít nagy árnak – a világbajnok klasszistól remélt haszonhoz képest semmiképp…

