Középpályás a Real Madridtól, támadó a Chelsea-től – komoly átigazolási terveket szövöget a MU

A The Athletic értesülése szerint a Manchester United bejelentkezett a Chelsea támadójáért, Christian Pulisicért.

Nagy gondban van a Manchester United, hiszen két mérkőzés után nulla ponttal áll a Premier League-ben, ráadásul a legutóbbi, Brentford elleni összecsapáson 4–0-ra kapott ki a manchesteri gárda. A tűzoltás érdekében úgy látszik, hogy a Glazer-család kinyitja a pénzcsapot, és hamarosan új játékosok érkezhetnek Manchesterbe.

A The Athletic munkatársa, Andy Mitten úgy tudja, a manchesteri együttes élénken érdeklődik a Chelsea támadójáért, Christian Pulisicért. Az amerikai játékos állítólag nyitott is lehet a váltásra, hiszen Thomas Tuchel nem számol vele kezdőként, ami a katari világbajnokság előtt nem kedvező. Nem a United azonban az egyetlen érdeklődő együttes, hiszen az Atlético Madrid, a Juventus és a Newcastle United is felkereste a támadót, viszont ő a manchesterieket részesítené előnyben a The Athletic szerint.

Christian Pulisic három évvel ezelőtt igazolt a Chelsea-hez a Borussia Dortmundtól 64 millió euró ellenében. Érkezése óta 117 tétmérkőzésen 15 gólt és 19 gólpasszt jegyzett a londoniaknál.

A támadó mellett úgy tűnik Madridból is igazolna a Manchester United. Az angol együttes Fabrizio Romano értesülései szerint letett Adrien Rabiot megszerzéséről, hiszen a francia futballista nem enged a fizetéséből. Emiatt úgy tűnik a Real Madrid brazil futballistája, Casemiro lehet a B-terve a manchesterieknek, azonban ebben a kérdésben fontos szerepet játszani Carlo Ancelotti is, a madridiak vezetőedzője.

A brazil középpályás mellett egy korábbi Arsenal-játékos is érkezhet a Manchester Unitedhez a spanyol élvonalból, hiszen Gerard Romero úgy tudja, Pierre-Emerick Aubameyangért is bejelentkeztek a "Vörös Ördögök".

