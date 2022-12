Közel egy millió euróért igazol gólerős középpályást a Ferencváros a távozó Laidouni helyére!

Fogadj 20-szoros szorzóval Lionel Messi kaput eltaláló lövéseinek számára az Argentína–Ausztrália vb találkozón, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Sajtóértesülések szerint a guatemalai első osztályú CSD Municipal játékosa, Rudy Barrientos közel került hozzá, hogy a Ferencvároshoz igazoljon. A hírek szerint a zöld-fehérek készek 800 ezer eurót fizetni a 23 éves szűrőért.

🚨🇬🇹⭐ Rudy Barrientos to Ferencváros HERE-WE-GO. The 🇬🇹 NT CDM will sign from Municipal to Ferencváros for 800K once their season ends. The CDM who also has impressive attacking abilities including good ball control and great long shots have 8 G/A this season. (via/@LALOMEDD)⏳ pic.twitter.com/z0cPnMtAPg