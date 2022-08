Hivatalos oldalán jelentette be a Borussia Dortmund, hogy szerződtette az 1. FC Köln francia támadóját, Anthony Modeste-t.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Először késő délután Fabrizio Romano olasz transzferguru osztotta meg Patrick Berger, a német SPORT1 riporterének videóját, amelyben az 1. FC Köln francia támadója éppen belép a Borussia Dortmund főhadiszállására. Romano értesülése szerint a klub és a játékos mindenben megegyezett, az orvosi vizsgálatok is sikeresek voltak, így semmi akadálya nincs annak, hogy bejelenthesse az érkezését a Ruhr-vidéki együttes.

Anthony Modeste a hererákkal diagnosztizált Sébastien Haller pótlására érkezik.

Nem sokkal később a Borussia Dortmund hivatalosan is bejelentette a támadó érkezését.

Fabrizio Romano emellett arról is beszámolt, hogy Benjamin Sesko, a Red Bull Salzburg 19 esztendős középpályása hamarosan egy 2028-ig szóló szerződést írhat alá az RB Leipziggal, azonban 2023 nyaráig továbbra is az osztrák együttesnél marad. Ezzel együtt az is egyre biztosabbá válik, hogy a következő évbben távozik a lipcsei gárdától Christopher Nkunku, míg Timo Werner holnap esik át a szükséges orvosi vizsgálatokon.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Borussia Dortmund a következő fordulóban az SC Freiburg otthonába látogat, amely találkozón 2.2-es szorzóval fogadható a dortmundiak sikere. (x)