Következetességet kérnek a játékvezetőktől a debreceniek

Burkoltan ugyan, de kritikával illette a játékvezetők munkásságát Makray Balázs, a DVSC Futball Zrt. cégvezetője.

Mint megírtuk, emberelőnyben győzött Debrecenben 2–1-re az Újpest az OTP Bank Liga nyolcadik fordulójának szombati játéknapján. Bogár Gergő játékvezető a 13. percben küldte le a pályáról a hazaiak játékosát, Dusan Lagatort, aki Kis Tamás lábait akasztotta össze. A szabálytalanság egyértelműbbnek tűnt, mint a székesfehérvári Fiola Attila sokat vitatott esete, a debreceni játékosok mégis reklamáltak, vélhetően azt vitatták a piros lap kapcsán, hogy valóban az utolsó ember követte-e el a szabálytalanságot. Az eset után a VAR kihívta a sípmestert, ő azonban a videófelvételek megtekintése után is kitartott az eredeti ítélete mellett.

Burkoltan ugyan, de a bírók munkásságát is kritizálta Makray Balázs, a DVSC Futball Zrt. cégvezetője a helyzetelemzésében, amely hétfőn jelent meg a klubhonlapon.

„A kívülállók számára is érzékelhető, hogy vannak olyan tényezők is, amelyekre nincsen ráhatásunk, és amelyekből mostanában nem mi jöttünk ki jól. Úgy, ahogy magunktól, másoktól is szeretnénk kérni minden egyes fordulóban a következetességet. Az elmúlt meccseinken ugyanolyan játékhelyzetekben nem ugyanazok a döntések születtek, amelyek mindkét esetben döntően befolyásolták a mérkőzés kimenetelét, sajnálatos módon egyik esetben sem a javunkra” – hangsúlyozta.

Makray arról is beszélt, noha az elmúlt három bajnokin három vereséget szenvedett, teljes a vezetőség bizalma.

„Az elmúlt heti eredményektől függetlenül mind a csapat, mind a stáb irányában teljes a bizalom a vezetők, a tulajdonos részéről, amelyet elnökünk az Újpest elleni mérkőzés előtt meg is erősített mind a stáb, mind a játékosok felé. A jövőt illetően továbbra is elkötelezettek és bizakodók vagyunk. Ez egy hosszútávú folyamat, amelyben vannak hullámvölgyek és hullámhegyek azonban nem csak az útnak, a bajnokságnak sincs vége” – szögezte le.

Mint mondta, a 8. fordulóban még soha nem dőlt el egy bajnokság végeredménye sem. Köszönetet mondott a szurkolók odaadó támogatásáért, amelyre a jövőben is számítanak.

„A magunk részéről elkötelezettek vagyunk a klub további fejlesztésében, hisszük, hogy ez egy pozitív folyamat, és a DVSC úton van az őt megillető hely felé” – hangsúlyozta Makray, hozzátéve: a Loki célja továbbra is az, hogy a tabella első felében végezzen.

„Semmilyen visszaesés nincs a projektben. A tavalyi idény csodálatosra sikerült, megérdemelt volt a bronzérem, de talán egy kicsit váratlan. Sem tavaly, sem most nem mondtuk és nem mondjuk azt, hogy itt egy bajnokcsapat van. Azt állítjuk, hogy egy olyan fejlődési folyamat zajlik, amelynek a kifutása az, hogy minden évben nemzetközi kupaindulásért harcolhassunk. A céljaink talán annyiban változtak, hogy tavaly a kiesés elkerülése volt a fő cél, most pedig úgy gondoljuk, hogy ezzel a kerettel, ezzel a szakmai stábbal lehet ennél merészebb célokat is kitűzni. Ez konkrétan az első 6-ba kerülés, illetve a Magyar Kupában való minél jobb szereplés. Ezen céljaink megvalósításától egyáltalán nem vagyunk távol, hiszen szemmel jól látható távolságra vagyunk a kiesőzónától, az élbolyhoz tartozunk, az előző idényhez képest 5 ponttal többünk van a pontvadászat ezen szakaszában” – summázta a cégvezető.